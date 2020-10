L’Artsakh compte 36 civils tués et 115 blessés par les bombardements de l’Azerbaïdjan ainsi que 9 830 habitations et véhicules détruits

Le ministère arménien de la Défense de la République de l’Artsakh a publié le bilan des civils touchés en Artsakh par les tirs et bombardements de l’Azerbaïdjan. A ce jour, 36 civils Arméniens de l’Artsakh furent tués et 115 blessés. Par ailleurs 9 830 habitations, installations, véhicules et biens immobiliers publics et privés furent détruits par les tirs azéris depuis le 27 septembre.