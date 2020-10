Manifestation dimanche de l’Assemblée nationale à l’Elysée Départ 15h angle esplanade des Invalides rue de l’Université

Le couvre-feu ayant rendu impossible la tenue dans de bonnes conditions du rassemblement prévu pour le mardi 20 devant l’Assemblée Nationale, le CCAF appelle à une manifestation dimanche 18 octobre à 15 h de l’Assemblée Nationale (angle Esplanade des Invalides rue de l’Université) vers l’Elysée.

Pour la reconnaissance par la France de la République du Haut Karabakh !

Depuis le 27 septembre, les forces arméniennes de la République du Haut Karabakh font face à une agression militaire de grande envergure lancée par la coalition turco-azerbaïdjanaise. Les dictateurs Aliev et Erdogan sont depuis cette date en train de livrer une guerre totale, visant à annihiler la présence arménienne de cette région qui constitue le berceau historique de l’Arménie.

Cette volonté de nettoyage ethnique se double d’une instrumentalisation inadmissible de la religion symbolisée par la participation massive dans les rangs turco-azerbaïdjanais de plusieurs milliers de djihadistes syriens, afghans et pakistanais qui ont notamment procédé à la destruction de la cathédrale du Saint Sauveur de Chouchi.

Les bombardements qui ont ensanglanté Stepanakert, ont provoqué de nombreuses victimes dans la population civile et entraîné le départ de 70 000 réfugiés.

Ces crimes s’inscrivent dans la continuité du génocide de 1915. Ils procèdent de la même idéologie et poursuivent les mêmes finalités. Du fait de son implication dans cette tentative de nettoyage ethnique et religieux, l’Azerbaïdjan perd tout droit et toute légitimité à exercer une quelconque autorité sur cette terre dont elle tente d’éliminer la population.

La République du Haut Karabakh, qui fait usage depuis 32 ans son droit à l’autodétermination, lequel ne pèse pas moins du point de vue du droit international que la soi-disante intégrité territoriale dont se réclame l’Azerbaïdjan, doit pouvoir vivre libre en paix et en sécurité.

C’est pourquoi le CCAF appelle à une grande manifestation pour demander la reconnaissance par la France de la République du Haut Karabakh, seule structure susceptible de garantir le droit à l’existence de son peuple sur sa terre.

Manifestation dimanche 18 octobre 2020 de l’Assemblée Nationale, vers l’Elysée.

Départ Esplanade des Invalides rue de l’Université à 15h.