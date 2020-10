14 partis politiques arméniens publient une déclaration : Mettre en place de toute urgence un quartier général pour la gestion opérationnelle des questions militaro-politiques

Ishkhan Saghatelyan, un représentant de l’organe suprême de la Fédération révolutionnaire arménienne- FRA Dashnaktsutyun, a présenté samedi en direct une déclaration adoptée par 14 partis politiques présents en République d’Arménie.

La déclaration affirme :

« C’est le 20e jour de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan et la Turquie.

Nous nous adressons au gouvernement de la République d’Arménie et demandons :

1) Créer de toute urgence un organe spécial de l’Etat-Siège pour la gestion opérationnelle des questions militaro-politiques, en le dotant des pouvoirs de décision, de planification et de coordination des actions opérationnelles.

2) Impliquer les anciens et les présidents en exercice, les premiers ministres, les ministres de la défense et des affaires étrangères et d’autres personnes ayant une expérience militaire et politique des républiques d’Arménie et d’Artsakh [(Haut-Karabakh)] afin d’organiser efficacement la défense de notre pays natal."