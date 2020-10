A Londres des centaines d’Arméniens dénoncent la partialité de la BBC sur la diffusion des informations du conflit de l’Artsakh

Des centaines d’Arméniens ont manifesté devant le siège de la télévision BBC à Londres pour demander un traitement partial de l’information au sujet de l’agression de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan et la Turquie. Les manifestants scandaient et affichaient des panneaux sur lesquels on pouvait lire « Honte à la BBC ! », « Arrêtez de diffuser les mensonges azéris et turcs » ou « BBC raconte la réalité ! ». Les manifestants chantant des chansons patriotiques arméniennes et affichant les drapeaux de l’Arménie et de l’Artsakh ont interpellé l’opinion publique britannique afin que la BBC arrête de cacher la vérité concernant l’agression de l’Azerbaïdjan sur l’Artsakh. Ils exhibaient également des panneaux sur lesquels étaient inscrits « Reconnaissez l’Artsakh ! », « Fin à l’agression ! », « votre silence tue la population civile ! ». Il est vrai que l’Angleterre a des intérêts financiers importants dans l’industrie du pétrole azéri…

Krikor Amirzayan