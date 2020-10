Réaction de la Turquie aux ripostes arméniennes contre la ville azerbaïdjanaise de Ganja

Le vice-président turc, Fuat Oktay, a commenté la riposte arménienne contre la ville de Ganja en Azerbaïdjan.

« L’Etat terroriste et occupant arménien qui commet des crimes de guerre, a une nouvelle fois frappé les civils innocents, sans distinction aucune et montré son visage sale. C’est ce qu’on appelle la trahison, la lâcheté et l’irrespect du droit », a-t-il réagi sur Twitter.

Il a ajouté que le silence face au massacre des civils par l’Arménie des pays et organisations internationales qui ont leur mot à dire sur tous les sujets, est significatif.

« Aucun crime contre l’humanité ne restera impuni. Nous continuerons à soutenir de manière plus forte l’Azerbaïdjan », a-t-il assuré.

Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a souligné que l’Arménie continue de commettre des crimes de guerre, malgré le cessez-le-feu.

"Comme à Khodjaly, l’armée arménienne tue sans discrimination, des femmes, des enfants, des personnes âgées et des civils. L’Arménie paiera pour ces actes illégaux ainsi que ces meurtres. La Turquie est aux côtés de l’Azerbaïdjan », a-t-il publié sur Twitter.

Le porte-parole de l’AKP, Omer Celik, a également publié un message sur Twitter.

« Nous soutenons l’Azerbaïdjan. Nous condamnons les attaques meurtrières de l’Arménie. L’Arménie tue des civils en tant qu’État voyou. Elle procède à des massacres brutaux. Les meurtriers et leurs partisans enfreignent le droit. Les attaques contre Ganja sont des crimes contre l’humanité », a déclaré Omer Celik sur Twitter, notant que les attaques et les massacres ne resteront pas impunis, et que l’Arménie doit être condamnée au nom de l’humanité et du droit.