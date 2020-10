Le Conseil Œcuménique des Eglises gravement préoccupé par l’escalade du conflit dans la région du Haut-Karabakh

Le secrétaire général par intérim du Conseil œcuménique des Églises (COE), le révérend Prof. Dr Ioan Sauca, s’est déclaré gravement préoccupé par la reprise et la très grave escalade du conflit dans la région contestée du Haut-Karabakh depuis le dimanche 27 septembre - apparemment à la suite d’une attaque des forces militaires azerbaïdjanaises - qui a déjà fait des dizaines de victimes, y compris des civils, et qui risque de provoquer un conflit armé plus large dans la région.

« Je déplore la perte tragique de vies humaines, exprime mes sincères condoléances aux familles endeuillées et prie pour le rétablissement des blessés », a déclaré Ioan Sauca.

« Pour mettre fin à cette effusion de sang, le COE appelle tous les combattants à renoncer immédiatement à toute nouvelle action militaire et à revenir à la table du dialogue et des négociations. »

Ioan Sauca a également appelé à des initiatives urgentes du « Groupe de Minsk », sous les auspices de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour progresser vers une solution pacifique à ce conflit de longue date non résolu.

« Je suis consterné par la position agressivement partisane du gouvernement turc, qui, en tant que membre du Groupe de Minsk, devrait conserver un rôle neutre, plutôt que celui d’un antagoniste », a déclaré le Rev. Sauca.

« J’appelle donc nos Eglises membres du COE des pays du Groupe de Minsk à s’engager avec leurs gouvernements pour transmettre ce message et encourager les efforts diplomatiques urgents et soutenus pour la paix dans la région. »

Sa Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a déclaré que le conflit « nous appelle tous à défendre les droits de notre nation, de notre terre sacrée, de notre avenir et de notre dignité nationale ». S. S. Karekin II a appelé « notre peuple à s’unir et à toutes les forces politiques de mettre de côté leurs différences au nom de la nécessaire défense » de la patrie.

Dans son message, Sa Sainteté Aram I, Catholicos de Cilicie de l’Église orthodoxe arménienne, a déclaré : « Le monde devrait savoir que l’Artsakh (Haut-Karabagh) est une terre façonnée par le sang, les prières et les âmes des Arméniens… De plus, selon les lois internationales et règlements, son peuple a droit à l’autodétermination ».