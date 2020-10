Les images des attaques de la nuit de vendredi à samedi par l’Azerbaidjan

Dans la nuit en violation du cessez-le-feu humanitaire, l’Azerbaïdjan a frappé avec des missiles des communes de l’Artsakh, y compris la capitale Stepanakert

#Azerbaijan’s signature :

Overnight violating the humanitarian ceasefire, Azerbaijan struck with missiles at the civilian settlement of #Artsakh, including the capital #Stepanakert

Ночью вооруженные силы Азербайджана, обстреляли ракетами мирные населенные пункты Арцаха pic.twitter.com/E7XQD6oTYY

— Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) October 17, 2020