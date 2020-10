Mes amis, ce spectacle est à ne pas rater !

Corinne Zarzavatdjian au Comedy Palace de Valence ce samedi 24 et dimanche 25 octobre

Un seule en scène de et par Corinne Zarzavatdjian, mise en scène par Thierry Beccaro « Zarzavatdjian, un nom à coucher dehors ! ». L’histoire : Comment faire pour vivre et survivre avec un nom de famille imprononçable…encore plus compliqué que le nom d’un meuble Ikéa ! Handicap, atout... d’un nom qui fait quand même un sacré carton au scrabble ! Au début il y a un nom... Il nous présente aux autres et nous rattache à notre histoire, à nos origines mais il dissimule également beaucoup de frustrations. En revanche, il est aussi à l’origine de situations les plus cocasses ! De la naissance au mariage... le parcours de Corinne Zarzavatdjian est riche en péripéties, en rencontres, semé d’embuches et de situations comiques où les décalages culturels sont présentés comme une véritable richesse ! Une auto dérision qui nous permet de découvrir les moqueries de ses copines de classe, les railleries des professeurs, les grands-frères chahuteurs, les éventuels fiancés français et arméniens…une histoire qui fait écho à la nôtre ! Après 6 mois de représentations à Paris, Corinne Zarzavatdjian vient jouer à Valence, après Marseille et Grenoble… Deux soirées organisées au Comedy Palace, l’occasion de découvrir un spectacle d’1h20 tour à tour émouvant, drôle, nostalgique et tendre, au rythme soutenu, aux tableaux qui s’enchaînent et où chacun peut se retrouver... de A à Z !

Infos pratiques : Samedi 24 à 20h45 et dimanche 25 octobre 2020 à 17h Le Comedy Palace, 12 rue Pasteur à Valence. Réservations : 06 82 70 21 83

Krikor Amirzayan