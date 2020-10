Valence : communiqué du collectif Urgence Arménie Artsakh

COMMUNIQUE/Valence :

Le COLLECTIF URGENCE ARMENIE ARTSAKH réuni ,au nom de tous les français d’origine arménienne, associations, cultes, de Drome et D’Ardèche.

Demande à tous les parlementaires de la Drôme de soutenir la résolution reconnaissant la République d’Artsakh initiée par les députés François PUPPONI et Guy TEISSIER, appelant la France à la reconnaissance de la République d’Artsakh au Haut-Karabakh.

Ce texte, déposé, en conformité avec l’article 34-1 de la Constitution a réuni, en quelques heures, bon nombre de députés de divers groupes parlementaires de la majorité comme de l’opposition.

Après la dénonciation ferme par le Président de la République Emmanuel Macron de l’engagement de la Turquie, dans cette agression azerbaïdjanaise et du déploiement avéré de djihadistes par le gouvernement d’Ankara pour lui venir en aide ; les déclarations au parlement les 13 et 14 octobre du Ministre des Affaires étrangères Mr Le DRIAN ont créé l’effroi et suscité la plus vive indignation.

Le Quai d’Orsay ne prend ni la mesure du drame humanitaire qui s’annonce au Haut-Karabagh, ni conscience de l’état des forces politiques qui condamnent unanimement les agressions turco-azerbaïdjanaises et expriment leur plus vive inquiétude à l’égard des menaces qui pèsent sur les Arméniens.

La reconnaissance par la France de la République d’Artsakh n’est pas seulement l’expression d’un droit à l’autodétermination d’un peuple, en l’occurrence, les Arméniens, elle est une nécessité pour arrêter l’alliance turco-azerbaïdjanaise qui expose l’humanité à un nouveau désastre, et la région à un conflit armé de grande ampleur mettant aux prises des puissances de dimension mondiale.

En engageant des opérations humanitaires en faveur des Arméniens du Haut-Karabakh, les collectivités locales ont de facto pris parti en faveur de la reconnaissance de l’Artsakh.

Il appartient désormais à l’Assemblée nationale d’approfondir ce mouvement et au Gouvernement d’être rappelé à ses responsabilités.