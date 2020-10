Ankara a testé un système de défense russe, affirment des médias turcs

Des médias turcs ont affirmé que la Turquie avait effectué vendredi le premier essai d’un système russe de défense ultrasophistiqué dont l’achat par Ankara avait provoqué la colère des Etats-Unis. « Si c’était confirmé, nous condamnerions dans les termes les plus forts le tir d’essai du S-400, incompatible avec les responsabilités de la Turquie en tant qu’allié au sein de l’Otan et partenaire stratégique des Etats-Unis », a réagi la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus. « Les Etats-Unis ont dit clairement qu’ils ne voulaient pas que le système S-400 devienne opérationnel. Et nous (...)