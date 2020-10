Mises à jour d’Artsakh : 20 ème jour

Alors que les Arméniens d’Europe fermaient les autoroutes interétatiques à travers le continent, les Arméniens d’Erevan ont organisé une manifestation devant le bâtiment des Nations Unies condamnant l’échec de la communauté internationale à arrêter la guerre de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh.

Pendant ce temps, Nikos Dendias, ministre grec des Affaires étrangères était en Arménie pour une visite officielle. Il a déclaré que la Grèce suivait la situation de très près et qu’elle était très préoccupée par la violation de l’accord de cessez-le-feu du 10 octobre conclu à Moscou. Dendias a noté qu’il est important que la communauté internationale fasse une distinction entre ceux qui ont déclenché la tension et ceux qui gardent une approche constructive et sont attachés à la résolution pacifique du conflit.

Le gouvernement arménien a décidé d’interdire temporairement les importations de produits turcs pour protester contre le soutien ouvert de la Turquie à l’Azerbaïdjan dans sa guerre et les « actes terroristes déchaînés contre le peuple d’Artsakh ». Le gouvernement a justifié sa position parce que « les autorités turques transfèrent des mercenaires dans la région et fournissent des armes à l’Azerbaïdjan, sapant la stabilité dans la région, le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh et les efforts des coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk ».

Ce soir, Stepanakert, la capitale de l’Artsakh, a subi de lourdes attaques de missiles alors que des sirènes de raid aérien se faisaient entendre dans la ville méridionale de Kapan, en République d’Arménie. Un habitant du village de Shosh en Artsakh a été tué aujourd’hui par les bombardements azerbaïdjanais, ce qui porte le nombre total de morts civils à 32. Le ministère de la Défense arménien affirme que des batailles intenses se poursuivent.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

9 h : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense (MoD) a déclaré qu’après environ une heure de bombardements intensifs tôt le matin, les forces azerbaïdjanaises ont lancé une offensive à grande échelle dans la direction nord. Ils ont essayé de prendre le contrôle d’un certain nombre de positions arméniennes mais ont été repoussés.

9 h 05 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, la situation dans la zone de conflit Artsakh-Azerbaïdjan est restée tendue mais stable du jour au lendemain. Les batailles d’artillerie d’intensité variable se sont poursuivies dans différentes zones. Elle a déclaré que les forces azerbaïdjanaises avaient repris leur offensive dans la direction nord au petit matin, en violation de l’accord de cessez-le-feu.

11 h 44 : Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié les noms de 29 militaires tués au combat.

Vardanyan, Hovik [Arméni], b. 1996

Grigoryan, Hakob [Alberti], b. 2000

Grigoryan, Mher [Teliki], b. 1969

Hayrapetyan, Vardan [Khachiki], b. 1987

Martirosyan, Karen [Dzoniki], b. 1997

Karapetyan, Gor [Haykazi], b. 1994

Galstyan, Arman [Arméni], b. 2000

Zakaryan, Tigran [Vahani], b. 1988

Afrikyan, Vahagn [Vaniki], b. 1984

Balbabyan, Sergey [Paveli], b. 1982

Isakhanyan, Gor [Artushi], b. 1985

Ohanyan, Sasun [Seryozhayi], b. 1974

Kirakosyan Ruben [Rafayeli], n. 1982

Petrosyan, Gevorg [Ashiki], b. 1992

Yeranosyan, Karen [Joniki], b. 1991

Igityan, Hovhannes [Varazdati], b. 1987

Mkrtchyan, Ara [Makari], b. 1992

Khechoyan, Davit [Ediki], né en 1993

Arzumanyan, Aren [Hoviki], b. 2000

Harutyunyan, Gnel [Rubiki], b. 1977 (réserve)

Babakhanyan, Mikayel [Kamoyi], b. 1997 (réserve)

Abrahamyan, Aram [Hrachyayi], b. 1981

Saghumyan, Varuzhan [Armani], b. 2002

Iskandaryan, Sergey [Vardani], b. 2001

Baghdasaryan, Edgar [Shaheni], b. 2001

Gabrielyan, Gnel [Karapeti], b. 2001

Sardaryan, Hovik [Hrayri], b. 2001

Harutyunyan, Tigran [Norayri], b. 2000

Otaryan, Gevorg [Vardani], b. 1999

Les Arméniens d’Europe ferment les autoroutes inter-États

Tôt ce matin, selon le Bureau du Haut-commissaire aux affaires de la diaspora , les Arméniens d’Europe ont lancé une manifestation d’une ampleur sans précédent. Pendant plusieurs heures, ils ont gardé les autoroutes interétatiques fermées dans les directions suivantes : De la France à l’Espagne, de la France à la Belgique, de la Belgique aux Pays-Bas, de la France à la Suisse, des Pays-Bas à l’Allemagne, du Luxembourg à la Belgique et à la France, de la France vers l’Italie et de l’Allemagne vers le Danemark ․ Les Arméniens demandent la reconnaissance internationale de l’Artsakh et demandent la condamnation et la cessation de l’agression terroriste turco-azerbaïdjanaise contre l’Artsakh et l’Arménie.

Manifestation devant le bureau des Nations Unies en Arménie

12 h 00 : Le 16 octobre, un groupe de citoyens a organisé un rassemblement devant le bureau des Nations Unies (ONU) à Erevan, condamnant l’échec de la communauté internationale à arrêter la guerre de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh. Armine Melkonyan, l’organisatrice de la manifestation, a noté que les médias azerbaïdjanais ont partagé des preuves montrant la profanation des cadavres de soldats arméniens et la torture des prisonniers de guerre, mais l’ONU est restée silencieuse. Les manifestants ont apporté des affiches montrant les crimes de guerre terrifiants commis par la partie azerbaïdjanaise, notant qu’ils veulent que le monde voit les atrocités commises par l’adversaire.

Anahit Bakhshyan, une ancienne députée qui a également travaillé auparavant avec l’UNICEF, était également présente. Elle a condamné le silence de l’UNICEF, soulignant que de nombreux enfants d’Artsakh sont privés de leur droit à l’éducation alors que l’organisation garde le silence.

L’un des représentants du bureau des Nations Unies en Arménie s’est approché des manifestants mais a noté qu’il ne pouvait pas répondre à leurs questions et que le coordinateur n’était pas là pour répondre correctement.

Les ministres des Affaires étrangères arménien et grec tiennent une conférence de presse conjointe à Erevan

13h00 : Nikos Dendias, le ministre des Affaires étrangères de la Grèce est en Arménie pour une visite de travail et a eu une conférence de presse conjointe avec Zohrab Mnatsakanyan, le ministre des Affaires étrangères de l’Arménie.

Ministre des Affaires étrangères de l’Arménie, Zohrab Mnatsakanyan :

L’Arménie, en tant que pionnier de la prévention du génocide, donne la priorité aux efforts constants de la Grèce sur cette question. Mnatsakanyan a souligné que la rencontre avec son homologue grec se déroule à un moment où il y a une menace existentielle pour le peuple d’Artsakh. « Je tiens à remercier mon collègue d’être venu en Arménie à un moment aussi difficile et d’avoir montré sa solidarité avec le peuple arménien », a ajouté Mnatsakanyan. Les régions de la Méditerranée orientale et du Caucase du Sud sont confrontées à la même menace, fondée sur la politique expansionniste de la Turquie. La Turquie a provoqué l’agression azerbaïdjanaise contre la population civile de l’Artsakh depuis le 27 septembre et participe activement aux opérations. La Turquie n’est pas seulement impliquée militairement dans le conflit, mais coordonne également le transfert de mercenaires au Haut-Karabakh. Malgré l’accord de cessez-le-feu du 10 octobre,L’Azerbaïdjan n’a pas cessé ses opérations militaires et a pris pour cible un objet militaire sur le territoire de la République d’Arménie. Hier, la capitale Stepanakert a été bombardée par les forces azerbaïdjanaises. Les actions de l’Azerbaïdjan montrent qu’il n’est pas seulement disposé à se conformer à l’accord de cessez-le-feu du 10 octobre, mais aussi, provoqué par la Turquie, en attaquant le territoire de la République souveraine d’Arménie, veut étendre la géographie du conflit du Haut-Karabakh. L’Azerbaïdjan continue de cibler la population civile d’Artsakh et cette politique génocidaire ne fait pas de distinction entre les biens militaires et les colonies civiles. À la suite de l’agression azerbaïdjanaise, plus de 32 civils ont été tués et 106 ont été blessés (86 ont été grièvement blessés). À la suite de l’accord de cessez-le-feu du 10 octobre, six civils ont été tués,quatre ont été exécutés par des groupes de reconnaissance subversifs d’Azerbaïdjan.

Les crimes de guerre azerbaïdjanais sont documentés par les mêmes personnes qui commettent ces crimes et diffusent ensuite des vidéos sur Internet.

Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays a considérablement augmenté à la suite de cette agression. Il est difficile d’évaluer les dommages causés aux infrastructures civiles et urbaines de l’Artsakh. La décision irréversible des autorités azerbaïdjanaises de permettre à leur pays de devenir soumis à l’influence turque et à devenir une plaque tournante pour les terroristes internationaux afin qu’ils puissent continuer à rester au pouvoir constitue une menace importante pour la sécurité de la région. À cet égard, je voudrais exprimer mon soutien inconditionnel à la Grèce et à Chypre et demander à nouveau à la Turquie de respecter le droit international et de cesser ses opérations dans les zones économiques grecque et cyprot.

Ministre des Affaires étrangères de la Grèce, Nikos Dendias :

Le ministre grec des Affaires étrangères a indiqué qu’il avait discuté de manière approfondie de l’évolution récente de la région et qu’ils suivaient la situation de très près depuis Athènes. Dendias s’est dit très préoccupé par la violation de l’accord de cessez-le-feu du 10 octobre conclu à Moscou. « Le cessez-le-feu doit être strictement respecté », a ajouté Dendias. Il a ajouté que la Grèce était fermement convaincue qu’une solution durable pouvait être trouvée par des moyens diplomatiques et des négociations dans le cadre des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et sur la base solide du droit international.

Il est important que la communauté internationale fasse une distinction entre ceux qui ont déclenché la tension et ceux qui gardent une approche constructive et sont attachés au règlement pacifique du conflit.

Dendias a souligné que l’intervention d’Ankara dans un autre conflit est très inquiétante et a soulevé de graves préoccupations au niveau international. La Grèce s’est exprimée sur cette question et a été la première à la soulever au sein de la communauté internationale. La Grèce a également suggéré que l’UE appelle à mettre un terme à l’implication de parties extérieures dans le conflit. La Grèce a également condamné les allégations non fondées de l’Azerbaïdjan concernant l’implication présumée de la Grèce dans le conflit. « Ces allégations ont été catégoriquement démenties et la Grèce a même rappelé son ambassadeur de Bakou pour consultations », a déclaré le ministre. Les mensonges, les insultes et les fausses nouvelles ne seront pas tolérés.

Les tensions et les actions illégales en Syrie, en Irak, à Chypre, en Libye et en Méditerranée orientale ont un dénominateur commun connu. Le dénominateur commun est la Turquie. C’est le défi de la Turquie à l’appel de l’Union européenne pour le respect de la légitimité internationale. « La Turquie doit être jugée sur ses actes et non sur ses paroles. »

13 h 14 : Artak Beglaryan, l’Ombudsman du gouvernement d’Artsakh, a tweeté que les forces azerbaïdjanaises continuaient de cibler les zones civiles de l’Artsakh avec des missiles lourds. Il a déclaré que les forces azerbaïdjanaises utilisaient le système de fusée Smerch pour tuer un civil et un autre blessé. Selon Beglaryan, 32 civils et deux prisonniers de guerre sont morts.

14h00 : Porte-parole du Ministère de la Défense Shushan Stepanyan : Nous déclarons qu’aucun missile n’a été tiré en direction de la région d’Ordubad au Nakhitchevan. C’est un autre mensonge des dirigeants militaro-politiques azerbaïdjanais, qui vise à élargir la géographie du conflit.

15 h 20 : le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a annoncé que le ministère de la Défense de la République d’Arménie réaffirme que les unités des Forces armées de la République d’Arménie et de l’Armée de défense d’Artsakh sont prêtes à respecter les termes du cessez-le-feu humanitaire signé en Moscou le 10 octobre, ainsi que d’appliquer les règlements de surveillance du cessez-le-feu convenus. Selon Stepanyan, le ministère de la Défense exhorte la communauté internationale, en particulier les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, à adresser leurs déclarations et appels au côté du conflit qui viole le régime de cessez-le-feu et empêche la mise en place des mécanismes de vérification nécessaires pour maintenir le cessez-le-feu.

15 h 50 : Selon l’Infocentre unifié arménien , Marine Pilosyan, un habitant du village de Karavan dans la région d’Artsakh de Karvachar, blessé à la suite des bombardements des forces armées azerbaïdjanaises le 15 octobre, est dans un état stable.

Le président de l’Artsakh rencontre un député de la Douma russe

16 h 14 : Le président d’Artsakh Arayik Harutyunyan a rencontré Vitali Milonov, député de la Douma russe du parti politique Russie unie de Vladimir Poutine. Selon le communiqué officiel, Harutyunyan et Milonov ont discuté de la situation qui a résulté de l’agression terroriste azerbaïdjanaise-turque. Les deux ont souligné l’inadmissibilité des actions qui compromettent la stabilité de la région, y compris l’implication de forces étrangères et terroristes. Harutyunyan a remercié Milonov pour sa visite et son intérêt, et a souligné le rôle important de la Russie dans le règlement du conflit et l’établissement d’une paix durable.

17 h 00 : Artak Beglaryan, le défenseur des droits humains de l’Artsakh a tweeté que tous les soldats azerbaïdjanais qui ont été détenus comme prisonniers de guerre par l’armée de défense d’Artsakh reçoivent les soins médicaux nécessaires. Beglaryan a déclaré qu’un prisonnier de guerre azerbaïdjanais avait été opéré conformément aux règles humanitaires, au droit international et à la législation nationale de l’Artsakh.

17 h : Hugh Williamson, directeur de la division Europe et Asie centrale, Human Rights Watch a tweeté qu’il est vital d’enquêter sur les violations du droit international humanitaire au Haut-Karabakh.

L’ancien coprésident américain du groupe de l’OSCE à Minsk

18h : L’ancien coprésident américain du groupe de Minsk de l’OSCE James Warlick a tweeté que si la Turquie a nié soutenir les mercenaires syriens au Haut-Karabakh [Artsakh], l’utilisation de combattants étrangers serait un virage dangereux risquant une escalade et une guerre plus large. Il a dit que l’Arménie et l’Azerbaïdjan doivent soutenir des négociations soutenues de haut niveau. Une heure plus tard, il a tweeté que les peuples arménien et azerbaïdjanais devraient accepter que la paix ne soit possible que si « les territoires occupés entourant le Haut-Karabakh sont restitués et il y a un statut pour le Haut-Karabakh - deux éléments clés des Principes de base ».

Stepanakert est bombardé

21h30 : L’ ombudsman de l’Artsakh Artak Beglaryan tweete que Stepanakert est touché par des missiles azerbaïdjanais.

Point de presse du ministère de la Défense

22 h 00 : Lors d’un point de presse , Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré qu’aujourd’hui, tant dans le nord que dans le sud, après une longue période de bombardements, au cours de laquelle de l’artillerie, des drones, des roquettes ont été utilisés, l’Azerbaïdjan a lancé un attaque à grande échelle. Après au moins deux offensives, les forces arméniennes ont pu repousser les forces azerbaïdjanaises, qui ont battu en retraite sans pouvoir prendre aucune position. Des batailles intenses se sont poursuivies dans le nord toute la journée. Les forces arméniennes se sont regroupées dans certaines positions et les batailles se poursuivent. L’armée de l’air azerbaïdjanaise était également active pendant la journée.

Hovhanissyan a présenté Harutyun Dokhoyan, un soldat qui a détruit cinq chars azerbaïdjanais, un véhicule de combat d’infanterie et un lance-roquettes multiple TOS.

Harutyun Dokhoyan

« Lorsque nous sommes en première ligne, nous savons que nous devons protéger notre patrie, notre peuple, nos familles. Mais quand ils nous aident en retour, cela signifie beaucoup pour nous. Lorsque nous ouvrons les colis [envoyés par les Arméniens] et que nous voyons que chacun a apporté sa contribution et que vous trouvez ce dont vous avez besoin, cela vous fait ressentir une grande joie. Lorsque la voiture arrive avec des couvertures chaudes, nous savons que nous n’aurons pas froid ce jour-là. Le soutien de la nation arménienne, la fraternité parmi les soldats en première ligne nous donne de la force et une fois que vous en ferez l’expérience, vous n’aurez plus jamais peur de l’ennemi et irez toujours de l’avant.

« Au cours des batailles, j’ai détruit sept pièces d’équipement militaire et je ne me limiterai pas à cela. Une fois récupéré, je retournerai sur le champ de bataille et augmenterai le nombre d’équipements détruits.

Les restrictions à la libre circulation entrent en vigueur en Artsakh

22 h : De nouvelles restrictions sont entrées en place en Artsakh sous la loi martiale.

Selon un décret signé par le Président de la République d’Artsakh, certaines restrictions ont été introduites en République d’Artsakh concernant le droit de libre circulation, ainsi qu’un régime de sortie spécial pour les citoyens de la République d’Artsakh.

Selon l’annonce, un directeur a été mis en place, dirigé par Karen Sargsyan, la directrice du Service d’urgence de l’Etat d’Artsakh. Selon le décret, dans les espaces publics, chacun doit avoir sur lui un document d’identification (livret militaire) qui, si nécessaire, doit être présenté aux patrouilles en service 24 heures sur 24 dans tout le pays.

Chacun est instamment prié de suivre les instructions du directeur et de ne bouger qu’en cas de nécessité absolue.

22h30 : Selon l’Infocentre unifié arménien, un habitant du village de Shosh en Artsakh est décédé des suites des bombardements azerbaïdjanais.

Le gouvernement arménien interdit temporairement l’importation de marchandises turques

Sur la base de la décision du gouvernement , l’importation de produits turcs en Arménie sera temporairement interdite.

La communication officielle se lit comme suit :

La Turquie soutient ouvertement l’Azerbaïdjan dans sa guerre et ses actes terroristes lancés contre le peuple de l’Artsakh. Les autorités turques transfèrent des mercenaires dans la région et fournissent des armes à l’Azerbaïdjan, sapant la stabilité dans la région, le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh et les efforts des coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk.

L’interdiction des importations de produits turcs impose non seulement une sanction économique à la Turquie, mais suspend également le flux de ressources financières vers le trésor public turc provenant de sources arméniennes, ce qui a permis aux autorités turques de soutenir l’Azerbaïdjan. Certaines entreprises et certaines personnes arméniennes ont déjà volontairement restreint la vente de produits turcs et s’abstiennent d’acheter de tels produits.

Dans le même temps, la décision dit qu’il n’y aura pas de pénurie de ces produits sur le marché arménien, car ils peuvent facilement être importés d’autres marchés ou produits localement.

Nikol Pashinyan s’entretient avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau

Selon un communiqué officiel , le Premier ministre Nikol Pashinyan continue de s’entretenir au téléphone avec ses homologues étrangers. Aujourd’hui, le premier ministre a eu une conversation téléphonique avec le premier ministre canadien Justin Trudeau.

« Le Premier ministre Nikol Pashinyan a fourni des détails sur les hostilités en cours en Artsakh et a informé son homologue de la situation générale dans la région. Il a attiré l’attention du premier ministre Trudeau sur l’implication destructrice de la Turquie dans les hostilités et sur l’aspiration inacceptable d’imposer son influence dans le Caucase du Sud.

« Nikol Pashinyan a remercié le Canada d’avoir suspendu l’exportation de marchandises militaires vers la Turquie. L’importance fondamentale d’assurer le libre exercice du droit des nations à l’autodétermination dans le règlement du conflit du Haut-Karabakh a été soulignée au cours des pourparlers.

« Profondément préoccupé par les récents développements dans la zone de conflit, le Premier ministre du Canada a souligné la nécessité d’un règlement exclusivement pacifique du conflit.

