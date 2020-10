Soutien sans faille de Laurent Wauquiez aux Arméniens

Laurent Wauquiez, président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, malgré des menaces de mort, a fait voter une aide humanitaire de 100 000 €uros pour la population arménienne.

Dans son intervention au conseil régional, le président a confié : « J’entends qu’il ne faut pas prendre parti, mais quand on est face à des drames de l’Histoire, il ne faut pas se cacher, mais assumer nos décisions. Oui, tout ce qu’il y a derrière ce territoire de l’Artsakh est complexe, mais il y a bien un territoire attaqué… Alors oui, il faut prendre parti. Est-ce que la décision est facile ? Non, elle ne l’est pas. Suite aux décisions qui ont été prises, comme d’autres élus, j’ai fait l’objet de menaces de mort de la part de groupuscules qui sont dans la spirale de l’Azerbaïdjan. Ce n’est pas facile de faire l’objet de telles menaces, même si elles passent par les réseaux sociaux où, maintenant, la violence est devenue un mode d’expression « normal ». Mais on ne courbe pas la tête, nous le devons aux familles qui sont là-bas, à l’Histoire de l’Arménie et aux communautés arméniennes présentes sur notre territoire »