Le Premier ministre a reçu le ministre grec des Affaires étrangères

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu hier le ministre des Affaires étrangères de la République Hellénique Nikos Dendias et sa délégation.

Le Premier ministre a salué la visite du ministre grec des Affaires étrangères dans notre pays, qui constitue un soutien ferme à l’Arménie, au peuple arménien en ce moment difficile.

« Nos peuples sont liés par des liens historiques chaleureuses et des valeurs communes. L’Arménie accorde la priorité au renforcement et au développement continu des relations avec la Grèce, ce qui est particulièrement important dans la situation régionale et géopolitique complexe d’aujourd’hui. Je tiens à remercier la Grèce, le peuple grec d’avoir soutenu l’Arménie et le peuple arménien », a déclaré Nikol Pashinyan. Le Premier ministre a évoqué la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh depuis le 27 septembre et a critiqué l’implication directe de la Turquie et les mesures prises pour déstabiliser la région.

Le ministre grec des Affaires étrangères a adressé des salutations chaleureuses et des paroles de soutien au nom du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Nikos Dendias a déclaré que les deux nations et pays sont liés par une forte amitié vieille de plusieurs siècles, et que la Grèce et le peuple grec soutiendront le peuple arménien dans cette situation difficile. Il a noté que la Grèce est favorable à la fin immédiate des hostilités au Haut-Karabakh, car la violence n’est pas le moyen de résoudre le problème. Nikos Dendias a souligné que la Grèce condamne les interventions étrangères incitant aux hostilités et soutient l’appel des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE à observer le cessez-le-feu et à reprendre le processus de négociation.

Le Premier ministre arménien et le Ministre grec des Affaires étrangères ont évoqué la politique expansionniste déstabilisatrice de la Turquie, qui se manifeste dans dans diverses régions. Soulignant l’inadmissibilité de telles politiques, Nikol Pashinyan et Nikos Dendias ont échangé des vues sur la possibilité d’une contre-action conjointe.

Le Premier ministre Pashinyan a demandé à transmettre ses vœux chaleureux à son homologue grec. Au nom du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, Nikos Dendias a invité Nikol Pashinyan à se rendre en Grèce.