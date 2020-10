La MCA porte plainte

Chers bénévoles, chers membres actifs, chers adhérents, chers amis,

Vous le savez depuis le déclenchement de l’offensive turco-azerbaïdjanaise contre les populations arméniennes d’Artsakh et d’Arménie, la MCA de Décines est pleinement mobilisée pour soutenir et apporter sa contribution humanitaire aux populations civiles victimes de bombardements délibérés et meurtriers depuis maintenant 20 jours.

Vous avez d’ailleurs été extrêmement nombreux à vous mobiliser ces derniers jours à nos côtés pour remplir notre 1er avion humanitaire arrivé mercredi et Arménie et nous vous remercions infiniment de ce fabuleux élan de solidarité qui se prolongera dans les prochaines semaines avec de nouveaux projets d’aide aux populations arméniennes.

Malheureusement, la MCA constate avec dépit que tous au sein de notre communauté n’ont pas les mêmes priorités. Ce lundi, la MCA a été la cible d’accusations graves et injustifiées sur les réseaux sociaux. Outre les atteintes portées à titre personnel contre la Présidente de la MCA et l’une de ses employée, c’est bien l’ensemble de notre structure qui est la cible de ces attaques puisqu’il lui est reprochée de ne pas avoir procédé légalement au renouvellement du CA que nous constituons. Ces accusations sont évidemment fausses et diffamatoires.

Aussi, contraints par le caractère publique de ces accusations et la nécessité de défendre l’intégrité de l’institution que nous représentons, nous avons décidé de porter plainte contre cet individu pour diffamation. Toutes les preuves du caractère régulier de cette élection ont été fournies à l’appui de la plainte que nous avons déposée.

La MCA de Décines est une institution de l’agglomération lyonnaise. Héritière de ce qui fut la Maison du Peuple, son fonctionnement a toujours été clair et conforme à ses statuts. Aujourd’hui, elle est l’objet d’une attaque odieuse de la part d’un individu dont l’instabilité psychologique, l’aigreur et la jalousie sont le seul moteur, ce qui est d’autant plus ignoble dans cette période où il appartient à la diaspora arménienne née du génocide de 1915 d’être plus unie et solidaire que jamais alors que l’Arménie et l’Artsakh sont de nouveau la cible de la volonté exterminatrice du nationalisme pan-turc.

Force est malheureusement de constater que nous n’avons pas tous les mêmes priorités et les mêmes préoccupations.

En sus de la plainte déposée, et afin que cet individu ne dispose plus d’une tribune pour calomnier et diffamer tous ceux contre lesquels il entend se défouler, la Mca sollicite la fermeture de la page Les Arméniens & Arméniennes dont cet individu est l’administrateur. Dans l’attente de l’aboutissement de notre plainte, nous invitons tous nos membres et tous nos amis à signaler cette page qui contrevient aux règles de Facebook et de quitter cette page utilisée par son administrateur pour satisfaire ses ambitions personnelles, sa frustration et son désir de vengeance.

Soyez convaincus que nous restons déterminés à développer et transmettre la culture arménienne de France et, en ces jours sombres, à continuer à aider avec tous nos moyens les hommes, les femmes et les enfants victimes de la barbarie terroriste de l’alliance turco-azerbaïdjanaise.