Le Premier ministre arménien a participé à la cérémonie funèbre d’un jeune soldats Arménien tué en Artsakh

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a participé vendredi à la cérémonie funèbre du soldat Marat Manoukyan tué dans les combats de défense en Artsakh a indiqué le site du Premier ministre. « J’ai entendu ses parents, j’ai parlé avec son père et j’ai compris lors de cet entretien que ce que je pensais était vrai et qu’on devait sortir de cette situation, ensemble ( …) nous devons défendre nos droits, notre patrie, notre Etat et le sang de nos martyrs. Il n’y a pas d’autres issues. Soignons et renforçons notre volonté de victoire » a écrit Nikol Pachinian.

Krikor Amirzayan