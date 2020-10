Le soldat Arménien qui a détruit 5 chars azéris remercie les Arméniens de la planète pour leur soutien à l’armée et les dons qui affluent

Harutyun Dokhoyan un soldat engagé a lors de la conférence de presse du ministère de la Défense pris la parole ce soir en direct sur la Chaîne Publique d’Arménie pour expliquer le moral des soldats Arméniens qui est au plus haut et remercier les dons aux soldats -notamment les couvertures- qui arrivent d’Arménie et de la diaspora. « Cette solidarité de tous les Arméniens du monde nous fait chaud au cœur et nous renforce dans nos combats » dit Harutyun Dokhoyan qui a un palmarès bien rempli. Le soldat Arménien a détruit 5 chars azéris un transport de troupe, 1 poste de lanceur de missiles DOS. « Ces gestes envers les soldats réalisés par nos compatriotes, renforce notre combat au front » dit-il. « Ma volonté est de continuer à détruire le matériel ennemi » ajouta le soldat Arménien.

Krikor Amirzayan