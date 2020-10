A Hadrout la situation n’a pas changé et la ville est sous le contrôle de l’Armée arménienne de Défense de l’Artsakh

Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a affirmé lors d’une conférence de presse ce soir à Erévan que la situation à Hadrout (Artsakh) n’a pas changé au cours de ces deux à trois derniers jours. « La situation à Hadrout est la même et la ville se trouve sous le contrôle de l’Armée arménienne de Défense » dit A. Hovhannisyan. Le président azéri Aliev qui avait déclaré il y a une semaine que les forces azéries contrôlaient Hadrout, mais la nouvelle avait été démentie très vite par les Arméniens et le témoignage de journalistes étrangers. Aliev avait alors envoyé des commandos afin de s’emparer de Hadrout et planter le drapeau azéri pour que le mensonge d’Aliev puisse être couvert…En vain. Les commandos des Forces spéciales azéries -avec sans doute l’appui des Turcs-ont tenté par deux à trois fois de s’introduire à Hadrout. En vain.

Krikor Amirzayan