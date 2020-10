Combats intenses au nord et au sud de l’Artsakh aujourd’hui, ce soir ils continuaient au sud

Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a affirmé ce soir 16 octobre lors d’une conférence de presse qu’entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan sur la ligne de front actuellement des combats difficiles étaient en cours surtout en direction du sud. Les combats avaient repris tôt le matin au nord et au sud, après le bombardement, l’Azerbaïdjan avait lancé des drones, des missiles et l’aviation lors d’une attaque de grande envergure. Après deux attaques en direction du nord, les Forces armées arméniennes ont réussi à repousser les Azéris et les terroristes djihadistes syriens qui n’ont pris aucune position. En direction du sud toute la journée des combats intenses se sont poursuivis selon A. Hovhannisyan.

Krikor Amirzayan