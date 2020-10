Comment les aventures militaires de la Turquie réduisent les libertés intérieures

ISTANBUL - Une procession de voitures pleines d’hommes agitant le drapeau de l’Azerbaïdjan, klaxonnant et sifflant a traversé le district de Kumkapi à Istanbul, qui abrite le patriarcat arménien d’Istanbul et de nombreuses familles arméniennes. Ce cortège automobile, le 28 septembre, était une provocation, une menace, qui ont empli ma communauté, la petite communauté arménienne - 60 000 individus sur 83 millions - en Turquie de peur.

Après une trêve précaire de plusieurs décennies, le conflit sur le statut du Haut-Karabagh - une enclave arménienne « séparatiste » en Azerbaïdjan - entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie a repris le mois dernier, entraînant un déploiement militaire important, la destruction de centres civils et des milliers de victimes.

Dans cette guerre, la Turquie soutient fermement l’Azerbaïdjan, avec lequel elle partage des liens ethniques, et le président Recep Tayyip Erdogan a rejeté les appels mondiaux à un cessez-le-feu. Il a soutenu l’Azerbaïdjan avec des équipements militaires, des drones et outils de propagande.

Cette stratégie est conforme à la décision du gouvernement de M. Erdogan d’accroître l’emprise militaire de notre pays à l’étranger - Syrie, Libye et Méditerranée orientale - pour renforcer la position de la Turquie en tant que puissance régionale.

Mais il y existe aussi un lien direct entre la volonté du gouvernement turc de se lancer dans des conflits à l’extérieur et la fermeture de l’espace démocratique intérieur turc.

J’en ai été témoin et l’ai vécu moi-même, en tant qu’Arménien de Turquie et en tant que membre du Parlement turc, représentant, pour la ville à majorité kurde de Diyarbakir, du Parti démocratique des peuples, ou HDP, une formation qui rassemble les Kurdes du pays, des citoyens de gauche, des écologistes, féministes et minorités dans l’opposition au Parti de la justice et du développement de M. Erdogan, ou AKP, et à son règne.

L’implication de la Turquie dans les conflits régionaux a attisé la ferveur nationaliste, anéanti l’espace réservé aux défenseurs de la paix et de la démocratie et accentué un sentiment de peur et de vulnérabilité parmi les populations minoritaires.

Au cours des dernières semaines, les réseaux de télévision turcs contrôlés par le gouvernement et les quotidiens pro-gouvernementaux ont adopté un ton ultranationaliste, décrivant l’Arménie comme l’ennemi, et diffusant et imprimant ad nauseam des images de cibles arméniennes détruites par des drones turcs. Un mois environ plus tôt, le gouvernement turc s’est heurté à la Grèce et à Chypre au sujet du partage des ressources énergétiques de la Méditerranée orientale. Durant quelques semaines, c’était la Grèce qui était l’ennemi.

Dès le 27 septembre, j’ai dénoncé le bellicisme de la Turquie dans le conflit du Haut-Karabagh sur Twitter, affirmant qu’Ankara devrait cesser de jeter de l’huile sur ce feu, car il n’y aura pas de gagnants dans cette guerre : les Arméniens et les Azéris seront perdants. J’ai exhorté mes compatriotes : « Nous devons faire tout notre possible pour un cessez-le-feu.

Le tournant autoritaire de mon pays, mes antécédents et mes opinions politiques suffisent à faire de moi une cible. Le 5 octobre, l’Institut Eurasie des affaires stratégiques, un média nationaliste, a publié une annonce d’une page entière en faveur de l’Azerbaïdjan à Sabah, un journal lié à la famille Erdogan. Il a été signé par les anciens et actuels membres de l’AKP au Parlement turc.

Sabah m’a accusé d’être pro-arménien et d’être coupable de trahison, appelant la justice turque et le Parlement à « remplir leur devoir ». Dans le climat politique turc actuel, cela ressemblait à un appel à lever mon immunité - les parlementaires en Turquie jouissent de l’immunité- afin que je puisse être jugé pour mes prises de position pacifiques. Néanmoins, j’ai déposé plainte contre les auteurs de ces déclarations et j’ai continué de plaider en faveur de la paix dans le Caucase.

En tant qu’Arménien de Turquie et descendant de rescapés du génocide, je connais très bien le sens de ce message. En 2007, Hrant Dink, un célèbre journaliste arménien d’Istanbul, qui dirigeait le journal Agos, a été assassiné par un nationaliste turc au cours d’une période similaire de nationalisme exacerbé. M. Dink avait dit un jour de la minorité arménienne de Turquie qu’elle « vivait avec les craintes d’une colombe ».

L’obscurité où s’est engouffrée la Turquie semble se creuser chaque jour davantage. Au cours des dernières semaines, des dizaines de mes amis du HDP, dont Ayhan Bilgen, le maire élu de Kars, à la frontière avec l’Arménie, ont été arrêtés sur de fausses accusations de terrorisme, notamment pour avoir organisé des manifestations en 2014 à travers le pays. Ces manifestations étaient une réponse à l’indifférence du gouvernement face au siège de la ville kurde syrienne de Kobane par l’État islamique.

Un acte d’accusation vise sept parlementaires du HDP -dont moi-même- pour « tentative de renversement de l’ordre constitutionnel », et un procureur s’apprête à demander au Parlement de lever notre immunité, ce qui permettra ensuite à la police de venir nous arrêter. C’est le sort qu’ont connu Selahattin Demirtas, ancien coprésident du HDP, et des milliers d’autres membres et représentants du HDP, qui sont actuellement en prison. On comprend aisément les intentions politiques de telles mesures, qui visent à paralyser notre parti - le troisième de Turquie - et à affaiblir l’opposition.

Malgré ces nouvelles menaces, j’ai obtenu les encouragements de milliers de personnes qui m’appelaient, m’écrivaient et recueillaient des signatures pour m’exprimer leur soutien. L’autre jour encore, un employé municipal qui nettoyait les rues m’a apostrophé en ces termes : « Mon député, s’ils vous emmènent un jour et que vous ne pouvez plus nous voir, sachez que nous sommes ici ! »

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous continuons de lutter pour la démocratie dans ce pays. Tout n’a pas toujours été aussi sombre en Turquie. Il y a dix ans, la Turquie se présentait comme une démocratie relativement prometteuse, en voie d’adhésion à l’Union européenne et appelant à la paix régionale. Elle exaltait la politique du « zéro problème avec les voisins », et à un certain moment, nous étions même sur la voie d’une normalisation des relations avec l’Arménie.

Nous avons fondé le HDP dans cette période d’espoir en 2012. Notre mission était de soutenir le processus de paix avec les Kurdes et d’introduire une voix pluraliste sur la scène politique étouffante de notre pays. Je suis entré au Parlement en 2015, exactement un siècle après que mon arrière-grand-père a été tué dans le génocide arménien. Mon objectif était d’aider à construire une démocratie assez forte et ouverte pour que les Turcs, les Kurdes, les Arméniens, les Alevis, les autres minorités et les femmes puissent vivre sans aucune crainte, en tant que citoyens égaux.

J’ai aspiré à la réconciliation turco-arménienne et œuvré en ce sens. Lorsque j’ai rencontré des Arméniens lors de mes voyages à l’étranger, j’ai fait valoir que cette lutte pour le cœur et l’âme de la Turquie était importante parce que seule une Turquie démocratique pouvait faire face à son passé - et alors seulement notre guérison collective pourrait commencer.

Mais la Turquie a pris la voie de l’autoritarisme après 2015, et nos droits civils fondamentaux sont suspendus actuellement. Le président Erdogan, autrefois partisan des réformes menées à l’initiative de l’Union européenne et d’un processus de paix avec les Kurdes, a instauré au cours de la dernière décennie le régime d’un seul homme, s’est éloigné de la démocratie et est entré dans une coalition avec des nationalistes turcs de droite. Un plus grand militarisme s’en est suivi.

Le nationalisme et l’autoritarisme ne peuvent ni résoudre nos problèmes intérieurs ni apaiser la région. Le meilleur choix pour mon pays sera toujours de rechercher la paix régionale et de tisser des liens amicaux avec nos voisins. La Turquie doit encourager l’Arménie et l’Azerbaïdjan à reprendre les pourparlers de paix et à faciliter un règlement durable du problème du Haut-Karabakh.

Samedi [10 octobre], la Russie, qui est liée par un accord de défense avec l’Arménie et a de bonnes relations avec l’Azerbaïdjan, a amené les deux pays à conclure un cessez-le-feu. Cela a mis en évidence le rôle de la Russie dans la région et a laissé la Turquie hors du jeu diplomatique. Si le président Erdogan veut être pertinent, il devrait cesser d’exacerber les tensions dans le Caucase et soutenir le cessez-le-feu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Mais je ne suis pas naïf et je sais qu’au-delà, seule une Turquie démocratique peut aider à stabiliser sa région et agir en tant que membre responsable de la communauté internationale. C’est pourquoi je ne resterai pas silencieux face aux menaces et continuerai de lutter pour la démocratie ici et la paix à l’étranger.

Garo Paylan, membre du HDP au Parlement turc