Ankara toujours en appui de Bakou

Alors que l’Arménie a démenti toute attaque contre le Nakhitchevan et malgré le fait que tout ceci apparait de plus en plus comme une vulgaire tentative de manipulation le ministère turc des affaires étrangères a condamné « fermement l’attaque à la roquette lancée par l’Arménie depuis le district occupé de Qubadli contre le district d’Ordubadh dans la République autonome du Nakhitchevan d’Azerbaïdjan ».

"Nous observons que l’Arménie devient chaque jour plus agressive face à la défaite dans les territoires azerbaïdjanais qu’elle occupe. Les attaques perpétrées contre la République autonome du Nakhitchevan, avec laquelle nous partageons une frontière commune, sont une nouvelle et dangereuse preuve de l’intention de l’Arménie d’élargir le conflit au-delà des territoires occupés de l’Azerbaïdjan. L’Arménie doit abandonner ces provocations imprudentes.

En violant le cessez-le-feu humanitaire, l’Arménie commet des crimes de guerre et vise à élever le conflit vers une autre dimension. L’Arménie devrait bien calculer les conséquences de telles actions agressives.

Notre solidarité avec l’Azerbaïdjan frère et nos frères et sœurs azerbaïdjanais est toujours inébranlable" indique le communiqué du ministère turc des affaires étrangères .