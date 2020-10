Le Parlement flamand vote une résolution pour un cessez-le-feu immédiat

Jeudi, sur présentation du sénateur Belge et membre du gouvernement Flamand, Karl Vanlouwe, le Parlement flamand a voté une résolution approuvée à l’unanimité sur l’Artsakh.

« Pendant la crise internationale du Corona, l’Azerbaïdjan et la Turquie ont déclenché une nouvelle guerre contre la population du Haut-Karabakh et de l’Arménie. Les cibles civiles et des hôpitaux sont attaqués. Et même des rebelles djihadistes syriens sont déployés par la Turquie. Le conflit prend une direction totalement inacceptable. Nous avons donc appelé le Parlement flamand à voter un cessez-le-feu immédiat et au lancement de négociations de paix durables. Le peuple du Haut-Karabakh mérite notre soutien continu !! »