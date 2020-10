La guerre du Karabakh laisse présager un nouvel exode des arméniens de Turquie

ISTANBUL - Elen se sent mal à l’aise de se déplacer dans l’Istanbul natale de son père depuis que la guerre a éclaté dans l’enclave ethnique arménienne du Haut-Karabakh le 27 septembre.

Née d’une mère française et d’un père turco-arménien, elle a grandi entre les deux pays, a fait ses études en Turquie et a été profondément influencée par la culture arménienne de son père. En tant qu’architecte consultante dans un bureau multinational à Istanbul, elle n’avait pas été pleinement confrontée à un sentiment de conflit de loyauté - jusqu’à présent.

Au début, lorsque les combats ont commencé, Elen a espéré qu’il s’agissait d’une petite escarmouche frontalière, intermittente depuis que les Arméniens du Haut-Karabakh ont pris l’autonomie après l’éclatement de l’Union soviétique il y a trois décennies.

« Les premiers jours on ne savait presque rien, on attendait, pensant que c’était peut-être un épisode de plus où chacun provoquait l’autre, comme en 2016, voire l’été dernier. Cela deviendrait difficile, puis redescendrait bientôt », a déclaré la jeune femme à Asia Times.

Mais il est rapidement devenu clair qu’il s’agissait d’une offensive azerbaïdjanaise majeure, visant à reprendre un territoire autrefois abritant une minorité azerbaïdjanaise et que les Nations Unies reconnaissent comme faisant partie des frontières délimitées par les Soviétiques de l’Azerbaïdjan.

Lorsque les quartiers de Stepanakert, la plus grande ville du Haut-Karabakh, ont été bombardés dès la première semaine de la bataille, l’ambiance en Turquie - l’alliée sans vergogne de Bakou - s’est polarisée de plus en plus.

Les nationalistes turcs et azerbaïdjanais ont commencé à défiler dans les rues, avec des klaxons et des slogans belliqueux.

« Tous les Arméniens de Turquie ont ressenti le poids du conflit et je dois dire que cela m’a fait peur », a déclaré Elen.

La guerre de deux semaines et demie a déjà vu plus de 500 soldats arméniens tués, ce qui donne un indice sur les pertes militaires azerbaïdjanaises, qui sont strictement censurées. Des dizaines de civils auraient été tués de chaque côté.

Loups gris déchaînés

Dans la semaine du 5 octobre, qui a précédé les premières négociations de cessez-le-feu à Moscou sous le patronage russe, les tensions ethniques à Istanbul ont atteint leur paroxysme.

Marche des Loup gris - le groupe d’extrême droite turque qui attire régulièrement l’attention pour son implication dans l’agression contre les progressistes - s’est progressivement rapproché des quartiers arméniens historiques d’Istanbul.

Elen se souvient avoir paniqué lorsqu’elle les a entendus passer près de chez elle sur l’avenue Halaskârgazi une nuit à Osmanbey, un quartier traditionnellement arménien.

« J’ai pris mon chat, mon ordinateur portable et j’étais prêt à m’enfuir avec juste un pull par-dessus mon pyjama. Je me suis vraiment vu piégé, comme un rat. C’était une fausse alerte. Mais c’était la première fois que je vivais une telle chose.

La situation des Arméniens en Turquie n’a jamais été complètement allégée, pas plus que celle de toutes les autres minorités de cet ancien empire, multiculturel par définition.

Alors que les communautés minoritaires musulmanes, telles que les Kurdes et les Alevis, sont intégrées de facto dans le groupe majoritaire, celles des autres confessions sont classées comme des minorités. Ceux-ci incluent les Arméniens, les orthodoxes grecs et la communauté juive. Cette situation les relègue souvent au rang d’une sorte d’ennemi domestique, dans un pays où le nationalisme est toujours par définition recouvert d’appartenance à l’islam.

« Il n’y a pas si longtemps, Hrant Dink, le rédacteur en chef du journal arménien Agos, a été tué en plein jour », a déclaré un ancien rédacteur en chef d’une chaîne de télévision indépendante qui avait été interdite dans la répression après le coup d’État manqué de 2016, qui souhaitait pour rester anonyme.

« C’était précisément sur l’avenue Halaskârgazi en 2007, à une époque où des groupes nationalistes étaient à l’origine d’une série d’assassinats. Les loups gris semblaient alors échapper au contrôle des autorités, même s’ils savent comment les utiliser lorsqu’il s’agit de faire pression sur des manifestations d’opposition.

Propriété laissée pour compte

Que les choses dégénèrent en Turquie, c’est ce qui effraie Gasbar, un Turco-Arménien de 40 ans qui est récemment revenu de Londres pour faire sortir sa mère de Turquie.

« Je ne pense pas que le gouvernement orchestrerait ou autoriserait les pogroms », a-t-il déclaré à Asia Times. « Mais la rue est autre chose, les fascistes sont réchauffés par des années de discours agressifs aux plus hauts niveaux de la classe politique. »

Sa famille devait déménager cette année à Erevan, la capitale de l’Arménie, où tout résident arménien peut obtenir la citoyenneté.

« Nous attendions de pouvoir vendre la maison, mais en raison de la situation économique et du prix de la lire, pour le moment elle ne vaut rien. Alors, nous allons et espérons qu’il n’y aura pas de saisies pour ceux qui sont partis, si du jour au lendemain nous sommes déclarés ennemis de la sécurité de l’Etat. Cela s’est déjà produit dans l’histoire.

Les pogroms d’Istanbul de septembre 1955 ont vu un déchaînement de deux jours par des foules nationalistes ciblant des propriétés appartenant à des Grecs, qui ont fait plus d’une douzaine de vies et déclenché un nouvel exode de Grecs. L’événement a également affecté la communauté arménienne.

Les Arméniens de Turquie, concentrés à Istanbul et qui ne sont aujourd’hui que 60 000 environ, constituaient autrefois un tiers de la population de l’Anatolie. La Turquie nie à ce jour que 1,5 million de citoyens arméniens de l’ancien Empire ottoman aient fait l’objet d’un génocide, et soutient que les massacres et les déportations doivent être considérés dans le contexte de la Première Guerre mondiale.

Le leader islamiste turc Recep Tayyip Erdogan a par le passé cherché à lier le nettoyage des minorités de la république à ses prédécesseurs laïques. Mais alors que sa star politique a sombré au milieu de la crise économique, il est revenu à une position résolument nationaliste en contradiction avec les communautés minoritaires de Turquie.

La mère de Gasbar était seule depuis que d’autres jeunes hommes de sa famille sont partis pour l’Arménie avec l’intention de se battre pour le Karabakh, connu par les Arméniens sous le nom d’Artsakh.

Pour les Arméniens qui restent, la méfiance entre les communautés devient insupportable.

« Au bureau, j’avais l’habitude de déjeuner avec un collègue azerbaïdjanais. Les bombardements ayant également touché des zones civiles de son côté, je n’ose même plus le saluer », raconte Elen, qui s’apprêtait à quitter la Turquie pendant de bonnes heures après avoir été interviewé par Asia Times.

À la suite de l’effondrement rapide du cessez-le-feu négocié par Moscou le 10 octobre, elle craint que le conflit du Karabakh s’enlise pendant des années comme il l’a été en Ukraine.

« Après ces dernières semaines, alors que je ne me suis jamais senti aussi mal à cause de ce que je suis, je ne veux plus vivre dans un environnement multiculturel », a déclaré Elen à Asia Times.

Elle envisage maintenant de se faire une vie en Arménie.

