Voeu du Conseil départemental des Hauts-de-Seine

A l’initiative de madame J.Fisher, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a adopté ce jour un voeu à l’unanimité qui considère que la « neutralité ne peut pas être maintenue face à l’Azerbaïdjan qui est à l’initiative de la guerre qui vise des populations civiles arméniennes vivant dans le Haut-Karabakh ».

Les Conseillers départementaux des Hauts-de-Seine exprime le voeu, adressé à Monsieur le Président la République française et au gouvernement, que le diplomatie française réexamine sa stratégie et exprime la position ci-après :

« La France exige l’arrêt immmédiat des hostilités et le respect du cessez-le-feu dans le Haut karabakh. Toute nouvelle agression par l’Azerbaïdjan pourra conduire la France, après examen des circonstances, à apporter un soutien diplomatique aux autorités du Haut-Karabakh ».