Erevan, 16 oct 2020 (AFP) - En visite à Erevan, le chef de la diplomatie

grecque Nikos Dendias a dénoncé vendredi « l’ingérence » turque au Nagorny

Karabakh, région indépendantiste pour laquelle s’affrontent l’Arménie et

l’Azerbaïdjan, soutenu par Ankara.

"L’ingérence de la Turquie dans le conflit du Nagorny Karabakh nous

inquiète", a-t-il déclaré durant une conférence de presse aux côtés de son

homologue arménien, Zohrab Mnatsakanian.

L’Arménie et la Grèce ont « un problème commun, la Turquie », a-t-il ajouté,

accusant Ankara d’"ignorer les appels de l’Union européenne à respecter la loi

internationale".

Territoire majoritairement peuplé d’Arméniens, le Nagorny Karabakh a fait

sécession de l’Azerbaïdjan peu avant l’effondrement de l’URSS, entraînant une

guerre qui a fait 30.000 morts dans les années 1990.

Les combats, qui n’avaient jamais totalement cessé, ont repris fin

septembre avec une violence jamais vue depuis un cessez-le-feu en 1994. Ils

ont fait à ce jour plus de 700 morts, selon des bilans partiels.

La Turquie est l’allié le plus proche de Bakou. De nombreux rapports ont

fait état de l’envoi sur le front au Nagorny Karabakh de combattants pro-turcs

de Syrie, mais Bakou et Ankara ont nié ces accusations.

Les relations entre la Grèce et la Turquie sont de leur côté extrêmement

tendues en raison notamment d’une dispute sur la délimitation de zones

maritimes présumées riches en hydrocarbures en Méditerranée orientale.

Début octobre, l’Azerbaïdjan a accusé Athènes de ne pas s’opposer à

l’arrivée au Nagorny Karabakh d’Arméniens de Grèce combattant aux côtés des

indépendantistes. Athènes a protesté et les deux pays ont rappelé leurs

ambassadeurs respectifs.