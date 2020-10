La région Auvergne Rhone Alpes unanimement aux côtes de l’Arménie

Le conseil régional Auvergne Rhone Alpes réunis en assemblée plénière par visioconférence a voté l’unanimité de tous les groupes politiques une subvention de 100 000 euros pour aider : "l’Arménie et l’ Artsakh ».

Le Président Laurent Wauquiez a souhaite que le CCAF Centre soit l’opérateur de cette subvention destinée à acheminer de l’aide humanitaire aux populations arméniennes et Artsakiotes qui ont quitter d’urgence les régions bombardées par les Azeris pour se réfugier en Arménie.

Le CCAF a pu faire partir dès le 14 octobre un premier avion avec 10 tonnes de médicaments et de matériel humanitaire. Des dons venus de toutes les villes de la region Auvergne Rhone Alpes où la mobilisation des bénévoles a été sans faille. Un second vol sera programme dans les semaines à venir avec le reste de la collecte déjà effectuée. Il sera également financé en grande partie par la subvention regionale complétée par la ville de Décines devenue pour cette opération : « une petite Arménie »