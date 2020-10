Conflit : les acteurs en présence par Tigrane Yégavian

L’Institut des Chrétiens d’Orient a reçu le journaliste Tigrane Yégavian, spécialiste du Moyen-Orient et du Caucase.

Cet échange date du 8 octobre 2020, il a comme but de comprendre les causes du conflit qui oppose la République d’Artsakh à l’Azerbaïdjan. Cette vidéo avait été enregistrée dans l’espoir d’un rapide cessez-le-feu qui pourrait mettre un terme aux violences.

Cependant, à la date de sa publication, au 19e jour de la guerre, le bilan est très lourd. Si du côté arménien, on déplore plus de 600 militaires tués, ils sont estimés à plusieurs milliers du côté azéri, soutenu par la Turquie et ses mercenaires syriens.

Si l’Arménie et l’Artsakh font face à une guerre qui rend présent le souvenir douloureux du Génocide arménien, l’Azerbaïdjan se justifie à partir de ses revendications territoriales.

Éclairages sur les enjeux de ce conflit avec Tigrane Yégavian, chercheur au CF2R et auteur de "minorités d’Orient, les oubliés de l’histoire, (2019), mention spéciale du prix littéraire de l’Œuvre d’Orient 2020.