Article dans le Courrier des Yvelines

Article du Courrier des Yvelines, 14 octobre 2020

Haut-Karabagh. La communauté arménienne des Yvelines solidaire

Ils veulent manifester leur soutien à leurs compatriotes pris dans la guerre du Haut-Karabakh qui fait rage actuellement en Azerbaïdjan, un territoire peuplé à 95 % d’Arméniens.

Autoproclamée indépendante à la chute de l’Union soviétique, en 1991, cette province arménienne rattachée à l’Azerbaïdjan est depuis le 27 septembre au centre d’un conflit régional qui inquiète la communauté arménienne de France. « L’Arménie et la Haut-Karabagh sont dans une lutte désespérée pour leur survie et leur auto-défense », dénonce Ara Toranian, président du conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF).

Après des jours et des nuits d’intenses affrontements dans le Haut-Karabagh, une trêve humanitaire de trois jours, négociée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous l’égide de la Russie, aurait dû entrer en vigueur samedi dernier.

« Très peu d’actions » de la classe politique

Mais les bombardements n’ont pas cessé pour autant dénoncent les deux parties, qui affirment chacune avoir été la cible d’attaques.

Sur le plan politique, 176 élus ont publié au début du mois une tribune dans le JDD appelant la France à sortir de sa neutralité et à réexaminer « sa stratégie dans le conflit ».

Parmi eux, Aurore Berger (LREM), la députée de la 10e circonscription des Yvelines, Valérie Pécresse (Libres !), présidente de la Région, la maire de Paris Anne Hidalgo (PS) ou encore Laurent Wauquiez, l’ex-patron des LR.

Que la France sorte de son silence, c’est également ce que demande par exemple Richard Khayadjanian, un Français d’origine arménienne de Sartrouville. « Je suis angoissé par ce qui risque d’arriver aux Arméniens de là-bas et je ne suis pas le seul ! », confie-t-il, car l’Arménie est surtout le pays natal de ses grands-parents, rescapés du génocide de 1915. « Les médias n’en font état que de manière microscopique, mais depuis le 27 septembre le pays de mes ancêtres, l’Arménie, et le peuple arménien se retrouvent de nouveau en guerre, et de nouveau en danger de génocide. Quelles sont les actions entreprises jusqu’ici par nos élus et diri-geants ? Quelques paroles de circonstance, mais très peu d’actions. En tout cas pas de quoi retenir la main criminelle ! » Ce dernier tire la sonnette d’alarme. Il a d’ailleurs écrit en ce sens à la députée de sa circonscription, Yaël Braun-Pivet (LaREM), pour lui faire part de son « angoisse » de voir les civils bombardés et Stepanakert, la capitale régionale de cette petite région du Caucase du Sud « réduite en cendres ».

« Un rapport de force sUr le plan militaire parfaitement inégal »

Dans l’Hexagone, on compte 500 000 Français d’origine arménienne pour la plupart issus des réfugiés rescapés du génocide de 1915.

« Les forces du Panturquisme qui étaient à la manœuvre en 1915 lors du génocide continuent à poursuivre leur projet qui est l’élimination totale de la présence arménienne sur ces territoires historique, analyse pour le Courrier de Yvelines Ara Toranian, président du conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF). En France, les gens sont non seulement inquiets mais meurtris, sidérés par ce qui est en train de se passer et par la violence de cette offensive. »

Selon ce spécialiste de cette région, également directeur du magazine mensuel Les Nouvelles d’Arménie qu’il a fondé en 1992, le rapport de force est clairement inégal :

« L’Arménie est un petit pays de 3 millions d’habitants alors que l’Azerbaïdjan a 10 millions d’habitants et des ressources pétrolières. Le budget militaire de l’Azerbaïdjan est l’équivalent du PIB arménien chaque année. De plus, Bakou se livre à une course à l’armement depuis 20 ans qui est phénoménale. Le rapport de force sur le plan technologique du matériel militaire est donc inégal, sans compter sur l’appui inconditionnel que lui apporte Erdogan, la Turquie étant la 2e armée de l’Otan en termes d’effectifs ».

