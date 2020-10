Dans une guerre , il y a toujours des agresseurs et des agressés !!

En l’occurrence les agressés sont les arméniens et les Artsakhiotes !

Et les agresseurs sont les Turques avec leurs mercenaires djhiadistes syriens et les supplétifs azerbaïdjanais !!!

Ceux qui restent neutres sont de facto des soutiens aux agresseurs !!!

La déclaration du Ministre Le Drian est non seulement inacceptable mais elle est condamnable !!!

Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron,

Reconnaissez l’ indépendance de l’ARTSAKH !

Et condamnez et sanctionnez les agresseurs Turco-Azeris !!!

Soyons les premiers à reconnaître L’Artsakh comme nous l’avons été pour la reconnaissance du Génocide Arménien en Janvier 2001 !

France - Réveille toi !!!!

Chaque jour des innocents meurent !! Francois Rochebloine