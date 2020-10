Le conseil municipal de Milan vote en faveur de l’indépendance de l’Artsakh

La résolution présentée par Matteo Forte, vient d’être votée à l’unanimité par le conseil municipal de Milan, deuxième ville d’Italie. Le texte évoque le génocide des Arméniens et les justes revendications du peuple du Nagorno-Karabagh et dénonce l’offensive de l’Azerbaïdjan soutenu par les militaires turcs, de ces deux dernières semaines. Nous traduisons ici quelques extraits.

« Il est temps pour les chancelleries du monde entier de reconnaître officiellement ce pays qui est déjà de facto une république, dotée de sa propre structure étatique et gouvernementale, démocratiquement élue par son peuple.

Le conseil municipal engage le maire et les conseillers à exiger des autorités nationales la reconnaissance de la république d’Artsakh, comme un acte de civilisation qui, non seulement, peut aboutir à la réalisation d’une action juste, mais surtout mettre un terme au silence qui à la longue devient un acte de complicité avec les criminels ».