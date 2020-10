Les pertes de l’Azerbaïdjan sont de 5 959 soldats, 21 avions, 16 hélicoptères, 552 chars et véhicules blindés ainsi que 181 drones et 4 postes de lance-missiles DOS

Vers midi à Erévan le ministère arménien de la Défense a publié la liste des pertes de l’Azerbaïdjan. Avec 1 avion, 1 drone, 6 chars et 120 soldats perdus par l’Azerbaïdjan au cours des dernières heures.

Le nombre total des pertes de l’Azerbaïdjan s’établissait ce matin à 5 959 soldats azéris -et djihadistes-mercenaires syriens- tués par les force arméniennes, 552 chars et véhicules blindés et 4 postes de lance-missile DOS détruits, 21 avions et 16 hélicoptères abattus ainsi que 181 drones détruits.

Krikor Amirzayan