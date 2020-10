PREMIERE

Nous allons gagner // Haghtelu enk

Compositeur et auteur de mots - Vahram Sargsyan

Ils jouent - Gevorg Hakobyan, Srbuk, Mavr Mkrtchyan, Gor Sujyan

Instrumentation - Lilit Navasardyan

#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ #ArtsakhStrong

Tout le budget (4000 % doublé) des participants à la sortie de la chanson fait un don au Fonds Hayastan All Arménian.

Vocal arrière - Gor Sujyan, Vahram Sargsyan, Zara Sargsyan

Mix / mastering - Levon Navasardyan

Enregistrement - Public Radio Recording Studio

Opérateur de son - Tigran Kuzikyan

Opérateurs - Hovnan Baghdasaryan et Sisak Rafayelyan

Montage vidéo - David Martirosyan

Producteur - Sergey Umroyan

Principal producteur - Vahram Sargsyan

Un grand merci à Lilit Sargsyan et Ashkhen Varjapetyan pour avoir sponsorisé la sortie de la chanson.

Merci à Academy Films, aux médias militaires, à Shoghakat TV et à la télévision publique arménienne.

=====

Tout le budget de la production de chansons est reversé au Fonds All-Arménien Hayastan pour Artsakh.

Musique et paroles de : Vahram Sargsyan

Chanteurs : Gevorg Hakobyan

, Srbuk

, Mavr Mkrtchyan

, Gor Sujyan

Soutenir les chanteurs : Gor Sujyan, Vahram Sargsyan, Zara Sargsyan

Arrangement par : Lilit Navasardyan

Mix / mastering par : Levon Navasardyan

Enregistrement : Public Radio Recording Studio

Ingénieur du son : Tigran Kuzikyan

Caméra studio : Hovnan Baghdasaryan et Sisak Rafaelyan

Montage vidéo : David Martirosyan

Producteur : Sergey Umroyan

Producteur général - Vahram Sargsyan

Merci à Academy Films, aux médias Zinuj, à la société de télévision Shoghakat et à la Compagnie de télévision publique d’Arménie

Un grand merci à Lilit Sargsyan et Ashkhen Varzhapetyan pour avoir parrainé la production de la chanson.