Mises à jour d’Artsakh : les droits de l’homme et les enfants non reconnus de l’Artsakh

Dans une interview sur The Erick Erickson Show, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a reconnu que la Turquie était « entrée » dans la guerre qui faisait rage et fournissait des ressources à l’Azerbaïdjan, augmentant le risque et la puissance de feu « qui se déroulent dans ce combat historique sur ce lieu appelé Nagorno. -Karabakh. » Dans le souffle suivant, Pompeo a déclaré qu’ils espéraient « que les Arméniens seront en mesure de se défendre contre ce que font les Azerbaïdjanais ».

Alors que les forces arméniennes sont engagées dans des batailles féroces contre l’Azerbaïdjan - soutenues et renforcées par la Turquie et des mercenaires djihadistes - des colonies pacifiques sont ciblées, des civils innocents, notamment des femmes, des personnes âgées et des enfants, paient un lourd tribut et des crimes de guerre sont commis.

Selon l’Ombudsman d’Artsakh, 26 civils (rien qu’en Artsakh) ont été tués et plus de 100 blessés, la majorité des blessures étant graves. Des dizaines de milliers de personnes ont fui les bombardements incessants et sont désormais hébergées dans toute l’Arménie. Ceux qui restent passent leurs journées dans des bunkers. On estime qu’environ 24 000 enfants sont également privés de leur éducation en raison des hostilités en cours.

Après 19 jours de guerre, l’UNICEF Arménie a publié sa première déclaration sur le conflit et a déclaré avoir été attristé d’apprendre qu’un garçon de 14 ans avait été grièvement blessé alors qu’il se rendait au champ de pommes de terre de sa famille dans le village de Sotk, dans le Région de Gegharkunik en Arménie. La déclaration a poursuivi en disant : Nos pensées vont à tous les enfants touchés par le conflit en cours. »

La République d’Artsakh est un État non reconnu. Aujourd’hui, le peuple de l’Artsakh est dans une bataille à mort pour survivre. L’Artsakh n’est peut-être pas reconnu, mais son peuple et en particulier ses enfants ont le droit d’être reconnus, protégés et pris en charge.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

Le deuil au-delà des murs endommagés d’un hôpital

L’hôpital de Shushi a été bombardé le 8 octobre, quelques instants après que la cathédrale de Ghazanchetsots ait été frappée une deuxième fois. Il y avait à l’époque 50 patients à l’hôpital, tous blessés à la suite du bombardement du centre culturel la veille. EVN Report est allé documenter les dommages causés à l’hôpital, mais au-delà du verre brisé, on a trouvé un autre visage de destruction qui est irréparable.

8h30 : Le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a écrit que la situation était tendue mais stable du jour au lendemain dans la zone de conflit Artsakh-Azerbaïdjan. Dans la matinée, les forces azerbaïdjanaises ont repris des tirs d’artillerie actifs dans les directions nord et sud-est.

11h07 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a annoncé que des opérations militaires intenses sont en cours en ce moment dans les directions nord et sud-est.

13 h 40 : Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié les noms de 49 militaires tués au combat.

Dadoyan, Albert [Hovhannesi], b. 2000

Ghazaryan Harutyun [Artashesi], b. 2002

Grigoryan Eduard [Aliki], b. 1996 (civil)

Nalbandyan, Armen [Mkhitari], b. 1990

Khachatryan, Erik [Arturi], né en 2002

Hakobyan, Davit [Samveli], b. 2001

Avagimyan, Arshak [Vazgeni], b. 1990

Sargsyan, Levon [Garegini], b. 1986

Rustamyan, Sashik [Armeni], b. 1994

Grigoryan, Kamo [Sanasari], b. 2000

Veranyan, Volodya [Vardani] n. 2001

Vardanyan, Vahe [Ediki], b. 2000

Shamyan, Gevorg [Hayki], b. 2000

Baghdasaryan, Davit [Kareni], b. 2001

Sahakyan, Samvel [Sureni], b. 1986

Karapetyan, Manvel [Artsruni], b. 1988

Grigoryan, Hovhannes [Hamleti], b. 1991

Minasyan, Vardges [Vahagni], b. 1994

Aghababyan, Hayk [Rafayeli], b. 1985

Asaturyan, Andranik [Alexandri], n. 1988

Gevorgyan, Ashot [Garniki], b. 1996

Mamikonyan, Melik [Aramayisi], n. 1997

Poghosyan, Alex [Vardani] n. 2001

Lalayan, Hayk [Gagiki], b. 2001

Margaryan, Davit [Mheri], b. 2002

Simonyan, Artsrun [Zirayri], b. 1994

Sevoyan, Levon [Mekhaki], b. 1994

Avetisyan, Avetis [Khachiki], b. 1997

Soghomonyan, Henrik [Rafiki], b. 2001

Botsinyan, Gor [Serzhiki], b. 1991

Barkhudaryan, Jon [Hrachiki], b. 1985

Karakhanyan, Karapet [Alexandri], b. 1989

Davtyan, Yenoq [Alexandri], b. 1988

Lazaryan, Ghevond [Sosiki], b. 1972

Antonyan, Anton [Bagrati], b. 1984

Botsinyan, Khachik [Paruyri], b. 1989

Mkrtumyan, Babken [Ararati], b. 1990

Janibekyan, Artashes [Koryuni], b. 1985

Poghosyan, Vardan [Dereniki], b. 1987

Torosyan, Aramo [Kareni], b. 1999

Poghosyan, Khachik [Martirosi], b. 2000

Simonyan, Karen [Ashoti], n. 1985

Khatchatourian, Khatchatour [Hovhannesi], b. 1990

Drmeyan, Arman [Edvardi], b. 1980

Grigoryan, Andranik [Kareni], b. 1993

Karapetyan, Edik [Armeni], b. 1964 (réserve)

Misakyan, Artur [Torgomi], b. 1973 (réserve)

Galstyan, Edgar [Arturi], b. 1999

Myasnikyan, Myasnik [Pargevi], b. 1990

14h58 : Artsrun Hovhannisyan / MoD annonce que des batailles intenses se déroulent dans la direction sud.

La Turquie interdit les vols humanitaires dans l’espace aérien turc

15h00 : Le Comité de l’aviation civile d’Arménie a annoncé aujourd’hui que le vol opéré par Qatar Airways de Los Angeles à Erevan transportant une aide humanitaire vers l’Arménie et prévu pour le 15 octobre n’aura pas lieu. Selon l’annonce, la compagnie aérienne n’a donné aucune explication valable. L’aide humanitaire a été envoyée par la communauté arméno-américaine à des civils pacifiques touchés par la guerre Artsakh-Azerbaïdjan. L’annonce indiquait que Qatar Airways avait informé le Comité de l’annulation du vol le 14 octobre. L’avion devait traverser l’espace aérien turc, mais la Turquie avait créé des obstacles pour le vol.

Tatevik Revazian, le président du Comité de l’aviation civile, a déclaré qu’une nouvelle route pour un vol à travers d’autres pays tels que la Russie ou la Géorgie prendrait quelques heures, il est donc de la responsabilité de la compagnie aérienne de trouver d’autres moyens de transporter l’aide humanitaire. . Selon Revazian, le comité a été informé de sources fiables que Qatar Airways ne sera pas en mesure de transférer l’aide. « Nous avons également des motifs / raisons de prétendre que la Turquie a délibérément fermé la route aérienne. Ce n’est pas la première fois que la Turquie fait obstacle au transport de marchandises vers l’Arménie. Même avant la guerre, le pays a commencé à créer des obstacles, obligeant les compagnies aériennes à fournir une liste détaillée des marchandises lorsqu’elles traversent son espace aérien. Bien que ce soit le droit souverain de chaque pays de fournir ou non son espace aérien, selon la pratique internationale,les données sur la cargaison ne sont nécessaires que lors du transport de marchandises dangereuses, afin de réagir correctement en cas d’urgence (Convention de Chicago, article 5). Cette cargaison avait déjà passé l’étape de l’examen », a déclaré Revazian.

Selon l’annonce, le Comité de l’aviation civile d’Arménie a adressé une demande à EUROCONTROL, une organisation de sécurité aérienne, concernant l’incident. Plusieurs vols cargo sont arrivés en Arménie depuis les États-Unis, la France et la Russie au cours des deux derniers jours. Comme indiqué dans l’annonce, le transport de fret est principalement effectué en coopération avec le Comité de l’aviation civile et les compagnies aériennes, qui participent sur une base de recouvrement des coûts (sans profit).

15h30 Hotlines sous la loi martiale :

Pour recevoir l’aide sociale (sous la loi martiale) : 117 ou 114

En cas de problèmes de santé, y compris les symptômes du COVID-19, visitez la polyclinique la plus proche du lieu de résidence temporaire : 8003

Pour recevoir des informations sur les militaires ou volontaires enrôlés dans les forces armées, utilisez la hotline du ministère de la Défense : 1-28, 8501 ou 8503

Ceux qui ont pris part à des opérations militaires, leurs familles ainsi que les citoyens blessés peuvent obtenir une assistance psychologique en ligne gratuite via la hotline suivante : (060) 834-777

Pour obtenir des précisions sur l’état de santé des militaires blessés : (010) 660-054

Pour plus d’informations sur les mouvements de sortie-entrée Arménie-Artsakh : (047) 954-229 ou (047) 944-529

Tatoyan : le CICR doit être en mesure de mener sa mission humanitaire

16h30 : Arman Tatoyan, le médiateur arménien, a écrit ce qui suit sur sa page Facebook :

L’absence de possibilité d’échange de corps et de prisonniers de guerre depuis 19 jours maintenant est extrêmement inhumaine lorsque les affrontements militaires ne s’arrêtent pas

Depuis le 27 septembre, le défenseur des droits humains d’Arménie suit de près la situation. Les enquêtes révèlent que le grand nombre d’attaques militaires contre l’Artsakh et l’Arménie sont aveugles et ne font pas de distinction entre les biens militaires et les colonies civiles, dans de nombreux cas, les attaques visent délibérément la population civile.

Des citoyens pacifiques sont tués ou reçoivent des blessures mettant leur vie en danger par des armes prohibées. Comme le défenseur des droits humains de l’Artsakh me l’informe régulièrement, il y a des cas où les blessés se trouvent dans différentes villes et villages d’Artsakh, mais en raison d’attaques violentes continues, le personnel médical n’est pas en mesure d’atteindre ces endroits et de fournir les soins médicaux nécessaires. Selon mon collègue, en Artsakh, les forces militaires azerbaïdjanaises ont attaqué une ambulance et un hôpital. Selon les données officielles, il y avait également des civils à l’hôpital. Des décès parmi les militaires sont régulièrement annoncés.

Hier, j’ai eu des consultations d’urgence avec les autorités compétentes de l’Arménie, et la même chose a été faite par mon homologue en Artsakh. Dans les deux cas, en Arménie et en Artsakh, nous avons reçu des assurances fermes quant à la disposition à échanger les corps et les captifs. Les autorités ont clairement indiqué que l’absence d’une telle opportunité humanitaire est totalement inadmissible. Le suivi montre que cette disposition a été exprimée à plusieurs reprises publiquement en Arménie et en Artsakh.

La situation actuelle comprend des violations continues et flagrantes du droit international humanitaire, en particulier des Conventions de Genève de 1949 et des exigences fondamentales inscrites dans le droit international coutumier. Cela comprend la violation des droits des civils blessés et constitue un traitement humiliant des corps des personnes tuées et un traitement inhumain de leurs proches.

Je me joins aux déclarations publiques de préoccupation faites par les directeurs régionaux du CICR pour l’Eurasie le 13 octobre sur l’absence de cessez-le-feu et le manque de possibilités de mener leur mission humanitaire. Il y a quelques jours, j’ai également eu une conversation avec Claire Meytraud, chef de la délégation du CICR en Arménie.

Il est impératif de mettre immédiatement fin à ce traitement inhumain excessif et de permettre au CICR de mener sa mission humanitaire de toutes parts. Cela doit être assuré de manière à offrir une possibilité réelle pour une telle mission et non formaliste.

Le bombardement en cours des établissements civils en Artsakh

18 h 20 : Artak Beglaryan, médiateur du gouvernement de l’Artsakh, a écrit que les forces armées azerbaïdjanaises ont continué aujourd’hui à viser les colonies civiles d’Artsakh, ce qui est un crime de guerre. Outre la destruction de plusieurs colonies, Marina Tevosyan (née en 1961), une résidente du village de Knaravan dans la région de Shahumyan (Karvajar) a été blessée lors des bombardements.

Le Médiateur arménien sur une vidéo du traitement inhumain et cruel des prisonniers de guerre arméniens

20h05 : Arman Tatoyan, le médiateur arménien, a écrit ce qui suit sur sa page Facebook :

Aujourd’hui, le défenseur des droits humains de l’Arménie a obtenu deux vidéos, ainsi que des photos illustrant le traitement inhumain et cruel par l’armée azerbaïdjanaise des prisonniers de guerre arméniens.

Dans ces vidéos, des membres de l’armée azerbaïdjanaise humilient au maximum les prisonniers de guerre, puis les tuent brutalement avec un cynisme extrême. Le comportement et le discours des soldats de l’armée azerbaïdjanaise sont pleins de haine.

Les vidéos ont été diffusées aujourd’hui à partir de sources azerbaïdjanaises et ont été largement diffusées, en ciblant également les enfants et les personnes âgées.

Par la suite, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a publié une déclaration niant toute relation avec ses militaires. Suite à cette déclaration, des sources Internet azerbaïdjanaises ont commencé à supprimer les vidéos.

Les vidéos ont été dûment documentées par le Bureau du défenseur des droits de l’homme, étant des preuves indéniables de crimes de guerre.

Les experts du Bureau du défenseur des droits de l’homme ont identifié avec précision le lieu et l’heure des activités criminelles azerbaïdjanaises. Les vidéos ont été traduites et déjà incorporées avec des sous-titres.

Les preuves vidéo et photographiques susmentionnées seront envoyées aux organismes internationaux avec les descriptions nécessaires.

Violation du cessez-le-feu humanitaire : un civil tué à Karmir Shuka, Artsakh

20h18 : Le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a déclaré que les forces azerbaïdjanaises avaient bombardé le village de Karmir Shuka dans la région de Martuni en Artsakh à l’aide de munitions à fragmentation lancées par Smerch. Un décès civil a été confirmé par le Service d’État des situations d’urgence de la République d’Artsakh.

Artsrun Hovhannisyan Point de presse en direct

22h00 : Lors d’un point de presse quotidien sur la situation en Artsakh, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que dès le petit matin, les forces azerbaïdjanaises ont repris leur offensive dans plusieurs directions. Des batailles intenses ont eu lieu tout au long de la journée, en particulier dans le sud, près de la vallée des Araks. « L’armée de défense a héroïquement résisté à ces attaques, causant des pertes importantes aux forces azerbaïdjanaises », a-t-il dit, ajoutant que la partie arménienne avait également subi des pertes. Hovhannisyan a souligné que la situation reste tendue et que l’adversaire utilise l’artillerie, les forces aériennes et l’infanterie. Comme d’habitude, du jour au lendemain, la situation s’améliore puis s’aggrave le matin.

Gayane Sahakyan, du Centre de contrôle et de prévention des maladies du ministère arménien de la Santé, a déclaré que la situation du COVID-19 dans le pays était critique et s’était gravement détériorée ces derniers jours. En l’espace de deux semaines, le nombre de cas a doublé. Un nombre record de cas a été enregistré le 14 octobre (1058 cas) et le 15 octobre (1371). Sahakyan a déclaré que cette situation est liée au non-respect des règles de sécurité et à l’affaiblissement de la vigilance des gens. Sahakyan a noté que la guerre en cours a également créé des conditions favorables à la propagation du virus avec la réinstallation des populations, les grands rassemblements et les problèmes de disponibilité des transports en commun, conduisant à la surpopulation.Le ministère arménien de la Santé continue de prendre des mesures anti-épidémiques et a décidé que tous les établissements d’enseignement et les écoles maternelles seraient temporairement fermés. Sahakyan a noté que lorsque cela est possible, le travail à distance est encouragé afin de limiter les contacts physiques, en particulier pour les employés appartenant à des groupes à risque et les retraités. Elle a noté que l’épidémie peut s’aggraver puisque la saison de la grippe est à nos portes. Le ministère de la Santé s’assure qu’il y a suffisamment de vaccins dans toutes les polycliniques et cliniques externes. Elle a exhorté les personnes appartenant aux groupes à risque à se faire vacciner car si elles sont testées positives pour le COVID-19, leur état peut s’aggraver si elles sont également infectées par la grippe et les infections respiratoires aiguës. « Nous nous battons contre un ennemi invisible et avec notre comportement nous pouvons nous risquer nous-mêmes, nos proches à un moment où les médecins se battent aussi pour la santé de nos soldats,”a déclaré Sahakyan.

Des questions

Répondant à une question sur le COVID-19 dans les rangs de l’armée, Artsrun Hovhannisyan a déclaré qu’il n’y avait pour le moment aucune information concrète sur le nombre de cas de COVID-19 dans l’armée. Il a déclaré qu’il serait impossible de tester systématiquement les soldats et qu’en l’absence d’une grave épidémie, les tests seraient impossibles puisque toutes les forces armées sont actuellement engagées dans des batailles tendues.

Maria Zakharova : Une solution politique est possible et nécessaire

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré lors d’un point de presse que le principal message de la Russie concernant la situation en Artsakh est que des réunions urgentes doivent être tenues et que des mécanismes de contrôle du cessez-le-feu doivent être mis en place. Elle a également souligné qu’une solution politique au conflit était possible et nécessaire.

Zakharova a noté que les propositions des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE continuent d’être sur la table des négociations, qui incluent la libération progressive des régions respectives du Haut-Karabakh, le maintien des garanties de sécurité et une communication fiable entre l’Arménie et le Haut-Karabakh jusqu’au statut du Karabakh. est clarifié. Elle a ajouté que, pour le moment, il est essentiel de respecter l’accord de cessez-le-feu et de revenir à la table des négociations.

Le Parlement flamand adopte une résolution : violations du droit international humanitaire

Le Parlement flamand (qui supervise la Région flamande de Belgique) a adopté à l’ unanimité une résolution soulignant les violations du droit international humanitaire contre la population de l’Artsakh, selon la FEAJD.

La résolution note que :

Le cessez-le-feu convenu le 12 octobre a été violé par les bombardements de la capitale Stepanakert, donc par l’Azerbaïdjan.

Les civils d’Artsakh sont les plus touchés. L’Azerbaïdjan viole le droit international humanitaire.

Les intérêts géopolitiques de la Turquie en tant qu’allié de l’Azerbaïdjan menacent de déstabiliser gravement la région.

Des milliers de combattants syriens sont déployés dans le combat par l’intermédiaire des sociétés de sécurité turques.

Le préambule de la résolution souligne :

En 1921, l’oblast autonome du Haut-Karabakh (NKAO), principalement habité par des Arméniens, a été transféré en Azerbaïdjan soviétique.

En 1989, les Arméniens de la NKAO ont soumis une demande d’unification avec l’Arménie soviétique, mais la demande a été rejetée par l’Union soviétique.

Le 2 septembre 1991, le Haut-Karabakh a déclaré son indépendance.

Les négociations de paix se déroulent sous les auspices du Groupe de Minsk de l’OSCE.

L’Artsakh est gouverné de manière indépendante et en 2017, la République du Haut-Karabakh a adopté le nom de République d’Artsakh.

L’OTSC peut envoyer des soldats de la paix au Haut-Karabakh

Stanislav Zas, le secrétaire général de l’Organisation du traité de sécurité collective (CSTO), a déclaré lors d’une réunion avec Alexander Lukashenko, le président de la Biélorussie, que l’OTSC discute activement du déploiement éventuel de soldats de la paix au Haut-Karabakh. Plus tôt, Zas a déclaré que l’OTSC était au courant du transfert de mercenaires de Syrie vers la zone de conflit du Haut-Karabakh, mais qu’il était encore difficile d’évaluer l’ampleur du processus.

Le ministre grec des Affaires étrangères doit se rendre en Arménie

Nikos Dendias , le ministre des Affaires étrangères de la Grèce, sera en Arménie le 16 octobre pour une visite officielle. Il doit avoir une réunion avec le ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan, après quoi ils auront une conférence de presse conjointe. Dendias aura également des réunions avec le Premier ministre Nikol Pashinyan et le président Armen Sarkissian.

Le procureur général d’Arménie lance des affaires pénales

Voici une déclaration publiée par le bureau du procureur général arménien :

Depuis début juillet 2020, les dirigeants militaro-politiques azerbaïdjanais ont mené une guerre agressive contre la République d’Arménie, en violation de l’accord de cessez-le-feu de 1994, de la Charte des Nations Unies, des exigences de la Convention de Genève sur la protection des personnes civiles en temps de guerre, ainsi que les normes du droit international humanitaire coutumier.

À la suite de l’agression azerbaïdjanaise déclenchée le 27 septembre, une personne a été tuée et trois ont été blessées (dont un mineur) sur le territoire de la République d’Arménie. Cinq militaires, qui ne participaient pas aux opérations militaires, ont également été tués sur le territoire arménien. Onze autres ont été blessés.

Le Bureau du Procureur général a lancé plusieurs poursuites pénales pour avoir déclenché ou mené une guerre d’agression, pour agression contre la population civile et les installations civiles en violation des normes humanitaires internationales, l’application de méthodes interdites par les accords internationaux dans des actions militaires ou des conflits armés, le meurtre de deux personnes ou plus par un groupe organisé pour des motifs de haine ou de fanatisme national, racial ou religieux et commis d’une manière dangereuse pour la vie de nombreuses personnes.

Déclaration de l’UNICEF Arménie

Nous avons été attristés d’apprendre le rapport selon lequel un adolescent de 14 ans a été gravement blessé alors qu’il se rendait au champ pour la récolte dans la communauté de Sotk, dans la province de Gegharkunik.

Nos pensées vont à tous les enfants touchés par le conflit en cours. L’UNICEF réitère son appel urgent à la protection des civils et des infrastructures civiles et réaffirme qu’une cessation des hostilités est dans l’intérêt supérieur de chaque enfant.

L’UNICEF accélère les plans avec ses partenaires pour fournir le soutien psychosocial et autre nécessaire aux enfants touchés.

Le secrétaire Michael R. Pompeo sur The Erick Erickson Show sur WSB Atlanta

ERICK ERICKSON : ... Je suis un peu dérangé de lire les articles de presse sur la situation arméno-azerbaïdjanaise. Je sais que cela a des retombées en Russie, en Iran et ailleurs, et j’aimerais avoir votre avis à ce sujet.

SECRÉTAIRE POMPEO : Quand vous dites cela, vous vous tournez maintenant vers les conflits qui existent, et vous regardez ce qui se passe en Azerbaïdjan et en Arménie aujourd’hui. C’est dangereux. Nous avons maintenant les Turcs, qui sont intervenus et ont fourni des ressources à l’Azerbaïdjan, augmentant le risque, augmentant la puissance de feu qui se déroule dans ce combat historique sur cet endroit appelé Haut-Karabakh, un petit territoire avec environ 150000 habitants, mais -

ERICK ERICKSON : D’accord, pour le -

SECRÉTAIRE POMPEO : - très controversé.

ERICK ERICKSON : - les mille dernières années ?

SECRÉTAIRE POMPEO : Oui, c’est un conflit de longue date. Le règlement de ce conflit doit se faire par la négociation et des discussions pacifiques, non par un conflit armé, et certainement pas par des pays tiers venant prêter leur puissance de feu à ce qui est déjà une poudrière d’une situation. Nous - nous espérons que les Arméniens seront en mesure de se défendre contre ce que font les Azerbaïdjanais, et qu’ils réussiront tous, avant que cela ne se produise, à obtenir le bon cessez-le-feu, puis à s’asseoir à la table et à essayer de régler ce problème. - c’est-à-dire - ce qui est un ensemble de problèmes vraiment historique et compliqué.

EVN Report