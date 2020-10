Artsakh : « Ils sont nés et sont morts ensemble, côte à côte et avec le sourire. »

Il y a deux semaines, au petit matin du 1er octobre, Edgar et Vahe Arakelyan, 20 ans, ont été tués à Jrakan (Jabrail) alors qu’il repoussait l’agression déclenchée par l’Azerbaïdjan. Les frères jumeaux étaient des étudiants du Collège de musique Arno Babajanyan.

Edgar a choisi le duduk, et un an plus tard, Vahe a suivi son exemple et a pris le chemin de la musique en choisissant la clarinette. En 2018, les garçons ont abandonné l’école pour faire leur devoir envers la patrie.

Il restait trois mois avant la démobilisation des frères, mais le destin avait prévu quelque chose de différent pour eux.