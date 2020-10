Une vingtaine de députés français pour la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh

Paris, 2020 avec AFP - Une vingtaine de députés ont demandé jeudi la

reconnaissance « sans délai » par la France de la République du Haut-Karabakh

séparatiste, en proie à des affrontements armés entre l’Azerbaïdjan et les

forces indépendantistes arméniennes.

Dans une résolution déposée à l’Assemblée nationale, qui pourrait être débattue dans l’hémicycle rapidement, les députés François Pupponi (Libertés et

territoires) et Guy Tessier (LR) invitent le gouvernement "à procéder sans

délai à la reconnaissance de la République d’Artsakh et à l’établissement de

relations diplomatiques avec ses autorités en vue d’obtenir un règlement

définitif du conflit".

La résolution a été co-signée par une vingtaine de députés LREM, LR, Modem,

Agir, Libertés et Territoires et une élue socialiste.

Le texte affirme "la nécessité absolue que le Haut-Karabakh assure sa

pleine souveraineté en dehors de toute administration azerbaïdjanaise, sous

peine d’une éradication des populations arméniennes, au sein de frontières

finales déterminées dans une négociation multilatérale incluant les autorités

de l’Artsakh".

Il demande en outre "d’aboutir à un règlement définitif du conflit

garantissant la sécurité durable des populations civiles".

Mardi, une manifestation « pour la reconnaissance de l’Artsakh » a rassemblé

plusieurs milliers de personnes, à proximité du Palais Bourbon, à l’appel du

Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF) qui a

salué l’initiative des députés français.

Plus de 170 élus, dont la maire PS de Paris Anne Hidalgo et le président LR

de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, ont par ailleurs appelé la

France à sortir de sa position de neutralité face à "l’agression

azerbaïdjanaise contre les Arméniens" au Nagorny Karabakh.

Le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian avait déjà rejeté les appels

d’élus français à prendre le parti des Arméniens dans le conflit du Nagorny

Karabakh, arguant de la nécessaire « impartialité » de la France liée à son

statut de médiateur.