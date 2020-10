Michael Pompeo : nous espérons que les Arméniens seront en mesure de se défendre contre ce que font les Azerbaïdjanais

Le secrétaire d’État des États-Unis Michael Pompeo a fait le 15 octobre une téléconférence dont voici les principaux extraits :

QUESTION : Eh bien, je sais que vous êtes pressé par le temps, mais avant de partir ici, je veux vous demander - j’ai grandi au Moyen-Orient, à Dubaï. J’ai beaucoup d’amis du Moyen-Orient et de cette région du monde, j’ai de nombreux amis que je voudrais - d’Arménie, et je suis un peu dérangé de lire les articles de presse sur la situation arméno-azerbaïdjanaise. Je sais que cela a des retombées en Russie, en Iran et ailleurs, et j’aimerais avoir votre avis à ce sujet.

SECRÉTAIRE POMPEO : Eh bien, je ne connaissais pas votre histoire là-bas à Dubaï. Laissez-moi - deux choses, puis je me tournerai vers l’Arménie. Ce que les dirigeants émiratis ont fait en prenant la décision de ne pas faire de la haine contre Israël l’élément central de leur politique étrangère était audacieux et profitera au peuple de chacun des Émirats, que ce soit à Abu Dhabi, à Dubaï ou ailleurs. C’est une bonne chose pour la région. C’est une bonne chose pour le peuple américain, qui devra en envoyer moins là-bas - moins de leurs enfants pour aller se battre dans des contrées lointaines du Moyen-Orient. Le risque de terreur dans la région est également réduit, car nous nous concentrons tous sur la menace réelle de la République islamique d’Iran.

Quand vous dites cela, vous vous tournez maintenant vers les conflits qui existent et vous regardez ce qui se passe aujourd’hui en Azerbaïdjan et en Arménie. C’est dangereux. Nous avons maintenant les Turcs, qui sont intervenus et ont fourni des ressources à l’Azerbaïdjan, augmentant le risque, augmentant la puissance de feu qui se déroule dans ce combat historique sur cet endroit appelé Haut-Karabakh, un petit territoire avec environ 150000 habitants, mais -

QUESTION : Oui, pour le -

SECRÉTAIRE POMPEO : - très controversé.

QUESTION : - les mille dernières années ?

SECRÉTAIRE POMPEO : Oui, c’est un conflit de longue date. Le règlement de ce conflit doit se faire par la négociation et des discussions pacifiques, non par un conflit armé, et certainement pas par des pays tiers venant prêter leur puissance de feu à ce qui est déjà une situation de poudrière. Nous - nous espérons que les Arméniens seront en mesure de se défendre contre ce que font les Azerbaïdjanais, et qu’ils réussiront tous, avant que cela ne se produise, à obtenir le bon cessez-le-feu, puis à s’asseoir à la table et à essayer de régler ce problème. - c’est-à-dire - ce qui est un ensemble de problèmes vraiment historique et compliqué.