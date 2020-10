Nous traduisons ci-après le tract de campagne que vient de publier, le 15 octobre 2020, le candidat démocrate à l’élection présidentielle. Joe Biden s’engage en faveur des Arméniens, de l’Arménie et d’une résolution pacifique du conflit de l’Artsakh.

« Le soutien de Joe Biden au peuple arménien "

« Je suis aux côtés de tous les Arméniens et de la communauté arménienne-américaine, qui a tant contribué à notre nation, pour se souvenir et honorer les victimes du génocide arménien". Vice-président Joe Biden, 24 avril 2020.

Ce que Joe Biden a fait -

En tant que sénateur américain, Joe Biden a dirigé les efforts du Congrès pour reconnaître le génocide arménien. L’année dernière, Joe Biden a approuvé au Congrès une législation bipartisane qui a officiellement reconnu et établi une commémoration pérenne du génocide arménien aux États-Unis.

Cette année, lors de la journée de commémoration du génocide arménien, il a appelé à la reconnaissance complète du génocide et s’est engagé à soutenir cette reconnaissance. Il a alors déclaré que « si nous ne reconnaissons pas pleinement le génocide, ne le commémorons pas et n’enseignons pas à nos enfants ce qu’est le génocide, l’expression »plus jamais ça« perd sa signification ».

L’administration Obama-Biden a fourni l’aide américaine à l’Arménie et un soutien humanitaire au Nagorno-Karabakh (Artsakh). Sous la direction du vice-président, les États-Unis ont été un partenaire à part entière dans le processus de paix du groupe de Minsk de l’OSCE visant à mettre fin au conflit du Haut-Karabakh.

Lorsque le conflit a repris en septembre 2020, Joe Biden a appelé l’administration Trump à s’engager plus activement dans la recherche d’une résolution pacifique et à exiger que d’autres États, comme la Turquie, restent en dehors du conflit.

L’administration Obama-Biden a fait pression pour la normalisation complète des relations entre la Turquie et l’Arménie, y compris l’ouverture de la frontière et la reprise des échanges commerciaux.

Ce que Joe Biden fera

Joe Biden reconnaîtra le génocide arménien et fera des droits de l’homme universels une priorité absolue pour son administration afin qu’une telle tragédie ne puisse plus jamais se reproduire.

Joe Biden renforcera le partenariat États-Unis-Arménie pour améliorer la vie du peuple arménien.

Joe Biden fera pression pour une paix durable dans la région, en renforçant l’engagement des États-Unis dans la résolution du conflit du Haut-Karabakh, comme il l’a fait dans le cadre de son mandat, notamment en cherchant à obtenir des observateurs internationaux supplémentaires pour surveiller le cessez-le-feu. Il s’efforcera également de prévenir l’ingérence de tierces parties, notamment d’États-nations comme la Turquie, et de mercenaires étrangers payés pour commettre des crimes contre la population du Haut-Karabakh.

Joe Biden soutiendra pleinement l’aide américaine à l’Arménie pour renforcer la gouvernance démocratique et promouvoir la croissance économique, et il surveillera notre aide fournie à l’Azerbaïdjan pour s’assurer qu’elle n’est pas réorientée vers des moyens offensifs.

Il poursuivra l’aide humanitaire et l’aide au déminage à long terme que les États-Unis apportent au Nagorno-Karabakh, et à laquelle le président Trump a tenté de mettre fin.

Il condamnera les crimes de haine commis contre les communautés arméniennes américaines et renforcera la protection des communautés religieuses, notamment en élargissant les subventions de sécurité aux organisations religieuses et en établissant un nouveau programme d’application de la loi au sein du ministère de la justice, destiné à prévenir les attaques contre les communautés religieuses. »