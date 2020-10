Un général Libyen, Ahmad al-Mismari confirme la présence de mercenaires-djihadises en Azerbaïdjan emmenés de Libye par la Turquie

Le général de l’Armée nationale de Libye, Ahmad al-Mismari a confirmé à Sky news Arabia que la Turquie envoie des terroristes en Azerbaïdjan. « Des milliers de terroristes Syriens ou d’autres nationalités ont été envoyés par la Turquie en Libye par les aéroports de Mitiga et Misrata. Maintenant la Turquie utilise ces aéroports pour envoyer des terroristes Libyens, Syriens et d’autres nationalités en Azerbaïdjan » a déclaré Ahmad al-Mismari à la chaîne de télévision Sky news Arabia.

Une confirmation de plus de la présence de combattants-mercenaires djihadistes en Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan