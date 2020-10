L’appel du président de l’Artsakh Arayik Harioutiounian aux Arméniens de la diaspora

Arayik Harioutiounian, qui avait été élu début avril président de la République du Haut Karabagh ou Artsakh, et dont cette guerre, imposée par l’Azerbaïdjan, est un véritable baptême du feu, a lancé le 15 octobre un appel aux Arméniens de la diaspora. Dans cet appel solennel, il souligne les enjeux cruciaux et vitaux de cette guerre, qui exige l’union et le rassemblement de la nation arménienne toute entière, à un moment charnière de son histoire.

“Chers amis,

Aujourd’hui, notre patrie a plus que jamais besoin de votre protection. Tout d’abord, car vous n’avez moralement pas le droit de laisser sans protection vos foyers, les tombes de vos aïeux, et l’avenir de vos enfants. Si quiconque parmi vous croit qu’il peut mener une vie digne, qu’il peut vivre et créer en toute sécur, ité hors de l’Artsakh, il se trompe fortement. L’histoire nous a accordé l’occasion unique d’avoir un Etat libre et indépendant, pour lequel nous avons déjà payé un prix élevé par le passé. Nous livrons ici notre dernière bataille, qui ne nous donne pas le droit d’abandonner, dans laquelle desertion signifie trahison. C’est ici notre terre. Nous ne pouvons laisser l’ennemi sur cetet terre et lui permettre de profaner nos sanctuaires.

Aussi, je m’adresse à vous, fiers citoyens qui ont su préserver au plus haut la dignité du peuple arménien, comme de vrais patriotes. Rejoignez au plus vite vos frères qui défendent avec détermination leur terre natale. Que ce soit en se portant au front, en cuisant du pain, ou en conduisant, nous renforçons nos frontières.

Venez avant qu’il ne soit trop tard, car vous serez comptables de vos actes devant le peuple et devant l’Histoire.

L’Artsakh vous attend tous ” –

Président du Karabagh Arayik Harioutiounian