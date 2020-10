La situation reste tendue sur le front de l’Artsakh

Artsrun Hovannissian, le porte-parole du ministère de la défense d’Arménie, a signalé jeudi 15 octobre, dans son point de presse quotidien depuis le déclenchement des hostilités le 27 septembre, que la situation restait tendue le long de la ligne de contact du Karabagh, attaquée dans plusieurs directions dans la matinée par les forces azéries, auxquelles les positions arméniennes ont riposté toute la journée avec vigueur. Le porte-parole du ministère arménien a précisé que ces attaques avaient été particulièrement violentes dans le sud, en direction de la localité arménienne de Hadrout. Il a précisé que l’ennemi avait essuyé des pertes sévères, et les dommages infligés dans ses rangs par les forces arméniennes, qui auraient réduit notamment ses capacités blindées, ont contraint l’armée de Bakou à modifier ses tactiques, en privilégiant les drones et l’artillerie lourde. Il a néanmoins admis que les combats restaient d’une grande intensité, au 5e jour d’un cessez-le-feu qui n’a jamais été appliqué et dont chaque partie se rejette la responsabilité de la violation.

Mais de très fortes suspicions pèsent sur l’Azerbaïdjan qui, s’il prétend respecter la trêve signée à Moscou avec l’Arménie, est encouragée par son allié turc à poursuivre les combats. Seule manifestation sans doute de cette trêve sur le terrain, Stepanakert, la capitale du Karabagh qui a été prise pour cible à plusieurs reprises depuis le début des combats, a été relativement épargnée ces jours derniers, même si elle était encore visé le 13. Mais un civil a été tué dans le bombardement de la localité arménienne de Karmir Chouga, à l’est du Karabagh.De même, le porte-parole du ministère a affirmé que contrairement aux informations de Bakou, la situation était sous contrôle dans la région de Karvajar (ou Kelbadjar), un territoire contrôlé par les Arméniens entre l’Arménie et le Haut Karabagh proprement dit. Rappelons que cette région est limitrophe de la région de Vartenis, au sud-est du lac Sevan, en Arménie, qui a été une nouvelle fois visée par les forces azéries mercredi. Bakou avait affirmé avoir ciblé une base de missiles qui auraient cherché à frapper l’Azervaïdjan depuis le territoire de l’Arménie. Erevan a menacé de riposter à toute attaque visant le territoire de l’Arménie, théoriquement épargné jusque là, au risque de faire franchir un nouveau palier au conflit.