Le tweet de Lindsey Snell

Lindsey Snell l’une des premières journalistes à avoir informé sur la présence de djihadistes en Azerbaïdjan vient d’annoncer : Selon un combattant de l’ANS [L’Armée nationale syrienne est un rassemblement de groupes rebelles soutenus par la Turquie], récemment revenu d’Azerbaïdjan : « Mes cousins et moi avons combattu en Syrie toute cette guerre, et nous n’avons jamais rien vu de tel. Dans une bataille, 45 d’entre nous étaient sur une petite colline. Un tireur d’élite a tué 8 [membres de la brigade]Sultan Murad et 2 [membres de la brigade] Hamza. Les snipers sont comme nous le voyons dans les films. "