Washington, 15 oct 2020 (AFP) - Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo

a dit jeudi espérer que l’Arménie puisse « se défendre » face à l’Azerbaïdjan,

semblant apporter un soutien à l’un des deux camps en conflit dans la région

séparatiste du Nagorny Karabakh, dont Washington est pourtant co-médiateur.

"Nous espérons que les Arméniens pourront se défendre contre ce que font

les Azerbaïdjanais", a-t-il déclaré à une radio locale de l’Etat américain de

Géorgie.

Il n’a pas précisé clairement s’il s’agissait d’une prise de position en

faveur de l’Arménie, se bornant par ailleurs à appeler de ses voeux le respect

d’un cessez-le-feu et des « discussions pacifiques » pour mettre fin au conflit.

Mercredi, Mike Pompeo avait déploré que la Turquie ait commencé à

« renforcer l’Azerbaïdjan » et avait appelé les acteurs internationaux à ne pas

intervenir dans la région pour ne pas « renforcer les troubles ».

Jusqu’ici, les Etats-Unis ont surtout insisté sur une solution diplomatique

et l’appel à une trêve. Washington fait partie, avec la France et la Russie,

du Groupe de Minsk formé de longue date par l’Organisation sur la Sécurité et

la Coopération en Europe (OSCE) pour être le principal médiateur dans ce

conflit.

Les hostilités ont repris le 27 septembre au Nagorny Karabakh entre les

forces séparatistes soutenues par Erevan et les soldats azerbaïdjanais.