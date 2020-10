Francis Kalifat : « L’Europe doit mettre un terme à l’expansionnisme turc »

Dans une tribune publiée dans Actualité Juive, le Président du Crif entend condamner avec force le jeu du Président turc et redire son amitié et sa solidarité avec le peuple arménien.

"Si les démocraties européennes ne s’unissent pas pour l’arrêter, Recep Tayyip Erdogan pourrait bouleverser le siècle.

Depuis plusieurs années, le Président turc mène une politique agressive et expansionniste faite de menaces, d’intimidations et de coups de mentons qui rappelle le tristement célèbre Empire Ottoman qui a dominé une partie du monde pendant des siècles et qu’il rêve de rétablir.

Après avoir montré ses muscles en Syrie contre les Kurdes, fourni armes et combattants syriens au gouvernement libyen d’union nationale dirigé par Fayez al-Sarraj, soutenu par les Frères Musulmans, ouvert un nouveau front dans le nord de l’Irak et menacé la Grèce et Chypre en Méditerranée orientale en violant leurs eaux territoriales, Erdogan s’est trouvé un nouveau terrain de jeu dans le Caucase.

Alors qu’en France, les Arméniens sont attaqués et injuriés par les militants ultranationalistes turcs (les loups gris), le Président turc vient s’impliquer directement dans le conflit du Haut Karabakh apportant un soutien actif à l’Azerbaïdjan, qui mène la guerre contre un territoire dont la population est ethniquement et culturellement en grande majorité arménienne suscitant une réaction compréhensible de l’Arménie."

La suite sur : http://www.crif.org/fr/actualites/crif-francis-kalifat-leurope-doit-mettre-un-terme-lexpansionnisme-turc