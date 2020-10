Une motion en faveur de la population Arménienne du Haut-Karabakh

La Région Île-de-France réunie ce jour en commission permanente a adopté à l’unanimité une motion de l’exécutif en faveur de la population Arménienne du Haut-Karabakh.

Le Conseil régional :

DEMANDE à l’Azerbaïdjan de cesser immédiatement et sans conditions l’agression qui vise injustement la population civile arménienne du Haut-Karabakh.

S’INQUIETE des multiples témoignages qui rapportent l’usage d’armes interdites par les conventions internationales ainsi que des offensives sur des infrastructures telles que les hôpitaux, les écoles et les marchés.

APPELLE la communauté internationale à dénoncer l’agression azerbaïdjanaise et à soutenir l’adoption dans les meilleurs délais d’une résolution d’apaisement du conflit dans le cadre du respect des règles de droit international.

REITERE sa solidarité à la Ville d’Erevan avec laquelle elle a signé un accord de coopération en 2011 et qui est durement impactée par l’afflux massif de réfugiés sur son territoire.

SOUTIENT les initiatives qu’elles soient portées par des élus locaux ou des membres de la société civile afin d’apporter un appui humanitaire aux victimes civiles de ce conflit.

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France a précisé qu’elle soumettra lors de la prochaine Commission permanente du 18 novembre 2020 une aide régionale à l’Union Arménienne de Bienfaisance en France (UGAB) à hauteur de 75 000€ pour apporter une aide humanitaire à la population civile du Haut-Karabakh réfugiée dans des conditions dramatiques à Erevan.

Le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan entrait en guerre contre les arméniens du Haut-Karabakh, prenant pour cible la population civile. La Région Île-de-France a pris l’initiative de cette motion au regard de la position diplomatique de la France qui co-préside, aux côtés de la Russie et des Etats-Unis le Groupe de Minsk - mis en place pour rechercher une résolution pacifiste au conflit - et considérant son l’amitié indéfectible avec l’Arménie, issue notamment du génocide dont son peuple a été victime en 1915.