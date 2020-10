Stepanakert bombardée après des jours de calme

Stepanakert 15 oct 2020 avec AFP - La capitale de la région

indépendantiste du Nagorny Karabakh a de nouveau été bombardée jeudi, selon les

autorités locales et un correspondant de l’AFP, les premières frappes sur la

ville depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu samedi.

Le service d’état d’urgence du Nagorny Karabakh a annoncé sur Facebook que

les forces azerbaïdjanaises ont visé des « cibles civiles » à Stepanakert.

Un journaliste de l’AFP a par ailleurs rapporté avoir entendu neuf fortes

détonations peu après 12H00 GMT en bordure des habitations de la ville, puis

de la fumée s’élever.

Stepankert a été bombardée à de nombreuses reprises depuis la reprise des

hostilités entre forces indépendantistes soutenues par Erevan et soldats

azerbaïdjanais, le 27 septembre. Les bombardements ont quasiment vidé la ville

de ses habitants.

Depuis la conclusion d’une trêve « humanitaire » signée samedi sous la

médiation de la Russie, censée permettre d’échanger les corps des soldats

morts et des prisonniers, la situation était toutefois restée calme à

Stepanakert.

Ailleurs sur le front, les combats ont rapidement repris, l’Azerbaïdjan et

l’Arménie s’accusant mutuellement de violer le cessez-le-feu et de viser des

zones civiles.

Les soldats azerbaïdjanais ont avancé au nord et au sud de la ligne de

front, prenant position au Karabakh et dans deux districts qui étaient sous

contrôle arménien depuis la fin d’une première guerre en 1994.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reconnu jeudi que les

combattants indépendantistes avaient été contraints de se retirer de certaines

positions, qualifiant la situation de « très sérieuse ».