Valence est aux couleurs de l’Artsakh

« #MonCœurValence est aux couleurs de l’Artsakh ! » vient d’écrire Nicolas Daragon le maire de Valence sur sa page facebook.

« Depuis ce matin, la structure située sur le Champs de Mars, s’habille symboliquement aux couleurs du drapeau de l’Artsakh. Notre ville réaffirme ainsi son soutien et son amitié avec Idjevan notre ville jumelle, l’Arménie et l’Artsakh (Haut-Karabagh) qui subissent depuis le 27 septembre dernier une agression d’envergure de l’Azerbaïdjan.

J’exprime à nouveau toute ma solidarité avec ce peuple valeureux et courageux, qui n’aspire qu’à vivre en paix sur ses terres ancestrales et qui mérite d’être reconnu comme un État à part entière.

J’invite tous ceux qui le souhaitent à manifester leur amitié et leur solidarité en réalisant des selfies XXL avec les hashtags #moncœurvalence #Artsakh #Armenia #ArmeniaStrong #Artsakhstrong.

Enfin je participerai ce soir 19h devant la préfecture de la Drôme à un rassemblement de soutien pour la paix à l’initiative du collectif « Urgence Artsakh Arménie ». Celles et ceux d’entre vous qui sont épris de liberté et de justice sont invités à se joindre à cette manifestation pacifique.

Attention - port du masque obligatoire et respect absolu des gestes barrière et règles de distance physique. »