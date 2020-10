CRIME DE GUERRE (attention images violentes)

Sur Twitter, aujourd’hui 15 octobre, Maxim Altoury publie une vidéo montrant l’exécution de deux Arméniens, visiblement non armés, par des azéris. Les autorités du Haut-Karabakh indiquent que des éléments de l’armée azerbaïdjanaise, qui avaient infiltré la ville d’Hadrut, ont exécuté cinq autres civils.



ATTENTION IMAGES DE SCÈNE VIOLENTE

La vidéo montre qu’un homme âgé et un homme plus jeune reçoivent l’ordre de se déshabiller et de s’approcher des soldats azéris les mains en l’air. Puis les soldats azéris, sans autre forme de procès, exécutent les Arméniens ceints du drapeau arménien.