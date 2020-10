La France et l’Allemagne durcissent le ton face à la Turquie

A l’issue d’une rencontre entre la France, la Pologne et l’Allemagne, Paris et Berlin dénoncent les provocations « inadmissibles » de la Turquie en Méditerranée orientale. « Force est de constater qu’il y a en permanence de la part de la Turquie des actes de provocation qui ne sont pas supportables. Nous souhaitons vraiment que la Turquie clarifie ses positions », a déclaré le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, dans une dépêche de l’agence Reuters. Cette attitude pourrait lui valoir des sanctions ont-ils menacé si Ankara ne revient pas à un « esprit de dialogue » d’ici au sommet européen de décembre.

Moins langue de bois que de coutume, le ministres des Affaires étrangères, a livré l’état d’esprit du couple franco-allemand : « La balle est dans le camp d’Ankara. Nous sommes prêts à accepter le rapport de forces en cas de poursuite de nouvelles provocations de la Turquie même si notre objectif partagé est d’établir un véritable dialogue avec la Turquie ». Son homologue allemand, Heiko Maas, donne une semaine à Erdogan pour voir si la Turquie commence à changer d’attitude. « Ensuite l’Union européenne décidera de l’attitude à adopter », a-t-il dit.

Toujours selon Reuters, Le Drian est légèrement sorti de sa réserve à propos de l’Artaskh : « Il n’y aura pas de victoire militaire sur cette question, donc le cessez-le-feu doit être mis en œuvre, a-t-il déclaré. Ce que nous pouvons voir aujourd’hui, c’est que le seul pays qui n’appelle pas au respect du cessez-le-feu est la Turquie et cela est dommageable. » Dommageable simplement ? Allez, encore quelques bombardements des populations civiles et ces messieurs condamneront peut-être formellement.