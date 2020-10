Les mercenaires syriens terrorisés par les snipers Arméniens

L’agence de presse russe Mediamax diffuse le témoignage de la journaliste indépendante Lindsey Snel qui fut l’une des premières à révéler la présence de terroristes-djihadistes-mercenaires syriens au sein de l’armée de l’Azerbaïdjan. Elle a rapporté le témoignage d’un djihadiste syrien qui combattait pour l’Azerbaïdjan sur le front de l’Artsakh. « Moi et mon frère nous avons combattu en Syrie durant toute la guerre, mais nous n’avons jamais vu une chose pareille au Haut Karabagh ! Lors d’un des combats avec 45 combattants on était sur une colline. Un seul sniper Arménien a tué 8 combattants du groupe Soultan Mourad et 2 du groupe Hamza. Leurs snipers sont comme on voit dans les films ! » aurait affirmé le combattant-djihadiste-mercenaire syrien à la journaliste.

Krikor Amirzayan