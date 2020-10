Multiplication par 6 des ventes d’armes turques à Bakou en 2020

Selon un article de l’agence Reuter les exportations militaires de la Turquie vers son allié l’Azerbaïdjan ont été multipliées par six cette année, les ventes de drones et autres équipements militaires ayant atteint 77 millions de dollars rien que le mois dernier avant que les combats n’éclatent dans la région du Haut-Karabakh.

La plupart des achats de drones, lance-roquettes, munitions et autres armes sont arrivés après juillet, lorsque les affrontements frontaliers entre les forces arméniennes et azéries ont incité la Turquie et l’Azerbaïdjan à mener des exercices militaires communs.

Les ventes sont passées de 278 880 dollars au mois de juillet à 36 millions de dollars au mois d’août, et à 77,1 millions de dollars en septembre seulement, selon les données. Les ventes militaires à l’Azerbaïdjan au cours des neuf premiers mois de 2019 se sont élevées à 20,7 millions de dollars.

https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-turkey-arms/turkish-arms-sales-to-azerbaijan-surged-before-nagorno-karabakh-fighting-idUSKBN26Z237?il=0