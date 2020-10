Un avion d’aide humanitaire décolle de Lyon vers l’Arménie

Lyon, 14 oct 2020 (AFP) - Un avion chargé de dix tonnes d’aide humanitaire

destinées aux populations arméniennes sinistrées par la guerre entre

l’Azerbaïdjan et l’Arménie au Haut-Karabagh a décollé mercredi de Lyon à

l’initiative du Conseil de coordination des organisations arméniennes de

France.

Le chargement est composé de médicaments et matériel médical ainsi que de

matériel de survie (groupes électrogènes, sacs de couchage, couvertures de

survie, vêtements chauds). Il s’agit exclusivement de dons collectés par le

CCAF Centre, qui a précisé à l’AFP que le vol était parti à la mi-journée.

"L’opération a pu être réalisée grâce à l’aide la région pour

l’acheminement, la générosité et la mobilisation des associations de la

région et des très nombreux bénévoles qui ont collecté, trié et emballé tout

ce matériel", a indiqué l’organisation basée à Lyon.

Ces effets, parfois difficiles à trouver en Arménie, seront répartis selon

les besoins par le ministère de la Santé et le ministère des Situations

d’urgence arméniens pour l’accueil des réfugiés du Haut-Karabagh qui arrivent

en d’Arménie, a encore précisé le CCAF.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a financé le vol et pourrait faire voter

cette semaine le financement d’un second qui pourrait décoller dans les

semaines à venir.

Selon le CCAF Centre, deux autres appareils remplis d’aide humanitaire sont

partis ces derniers jours vers Erevan.